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26 марта 2021, 11:53

Как Беларусь планирует развивать высокотехнологичный сектор

В Беларуси запускают новый исследовательский цикл. Подготовлен проект государственной программы инновационного развития на 2021-2025 годы. Умные города и электротранспорт, медицина и биотехнологии - на перспективу задумано множество новаций. Какие проекты будут реализованы в ближайшие пять лет и о планах по поддержке инновационного предпринимательства рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

Меры по поддержке инноваций

- Александр Геннадьевич, чем новая госпрограмма инновационного развития будет отличаться от предыдущих?

- Отличий несколько. Во-первых, финансовые ресурсы будут концентрироваться на высокотехнологичных проектах, относящихся к V и более высоким укладам, а также основанных на отечественных разработках. Во-вторых, потребитель получит право закупки из одного источника созданной по госпрограммам продукции в течение трех лет с начала ее выпуска. И в-третьих, большое внимание будет уделено косвенным механизмам стимулирования, то есть применению действенных налоговых стимулов и таможенных преференций вместо забюрократизированных и сложно администрируемых налоговых льгот. Кроме того, в планах переформатирование государственной поддержки проектов госпрограммы путем постепенного перехода на возвратную основу на льготных условиях и задействование ресурсов банковского сектора, прежде всего Банка развития.

- Какие актуальные направления найдут отражение в новой госпрограмме?

- Проект госпрограммы предусматривает выполнение около 80 инновационных проектов по созданию в Минске и регионах высокотехнологичных производств. В приоритете биологические, медицинские, фармацевтические и химические технологии. Так, новые производства лекарственных средств намерены создать в РПУП "Академфарм" и РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, ветеринарных препаратов - в ООО "Белкаролин" и ОАО "БелВитунифарм".

В сфере машиностроения, приборостроения и новых материалов запланировано 8 проектов. В их числе организация производства компонентов механических передач для выпуска нового поколения сельскохозяйственной зерноуборочной и кормоуборочной техники ("Гомсельмаш"), беспилотных авиационных комплексов (ООО "КБ Беспилотные вертолеты").

Не останутся без внимания и вопросы экологии. Например, в ОАО "Гродненский стеклозавод" намерены наладить производство стеклянной тары. Инновационные технологии будут внедряться и в дорожном хозяйстве ("Могилевавтодор"). Что касается сферы АПК, планируется создать новые производства мясной продукции (Миорский мясокомбинат), сухого молока (Слуцкий сыродельный комбинат), посадочного материала садовой земляники (КХ "Антей-сад").

Проекты будущего

- Расскажите о самых интересных проектах новой госпрограммы на пятилетку.

- Сейчас проводится большая работа по разработке "проектов будущего", ориентированных на новые производства, технологии и товары, соответствующие мировым тенденциям, с учетом развития рынков сбыта.

На основании предложений заинтересованных министерств и ведомств сформированы 6 таких проектов. Один из самых заметных касается национального электротранспорта. Подготовлена комплексная программа развития этой сферы на 2021-2025 годы. Ее реализация позволит создать в стране новый сектор машиностроения - электромобилестроение и будет иметь масштабный мультипликативный эффект для инновационного развития других отраслей, например металлургии, электротехники, робототехники, информационных технологий. Предусмотрена разработка образцов новой техники, создание 14 производств грузового, пассажирского и специального электротранспорта, в том числе сборочного производства легковых электромобилей в СЗАО "БЕЛДЖИ", а также базовых компонентов для него. В планах и разработка нормативной правовой базы, экономических мер по стимулированию развития электротранспорта в стране.

Конечно, актуальна и тема умных городов. Предусматривается создание мультисервисной цифровой платформы "Умный город (регион)" для обеспечения комфортной среды проживания, решения вопросов безопасности, экологии, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, строительства, транспорта и социальной сферы.

- Каких новаций ждать в области здравоохранения, фармацевтики?

- В планах создать центр гибридной кардиохирургии, блок трансплантации костного мозга и стволовых клеток, биофармацевтическое производство лекарственных средств на основе рекомбинантных технологий и фракционирования плазмы крови, соответствующее требованиям GMP. Разумеется, будем внедрять в медицинские учреждения современные технологии электронного здравоохранения. Это позволит повысить качество предоставления медпомощи в соответствии с современными требованиями.

Еще один важный проект - биотехнологии для фармацевтики. Предусматривается создание в НАН Беларуси производства лекарственных средств для лечения вирусных (ВИЧ, гепатит), сердечно-сосудистых и других заболеваний, противоопухолевых лекарственных средств на основе моноклональных антител, а также пробиотиков и биорегуляторов для контроля патогенных микроорганизмов и восстановления микробиоценозов. Это позволит создать новый сектор в фармацевтической отрасли.

Технопарки

- Как планируется развивать инновационную инфраструктуру в Беларуси?

- В стране появятся новые научно-технологические парки в крупных районных центрах - Барановичах, Борисове, Бобруйске, Кобрине, Молодечно, Орше. Важно также формировать в технопарках инфраструктуру для оказания услуг резидентам: центры прототипирования и промышленного дизайна, коллективного пользования оборудованием, инжиниринговые центры, лабораторные комплексы, коворкинг-центры. Необходимы и условия для дополнительного обучения: учебные центры, филиалы в учреждениях образования. Что касается финансовых вопросов, технопаркам нужно больше привлекать внебюджетные источники финансирования, расширять практику привлечения ваучеров и грантов для развития резидентов. На повестке дня и создание ассоциации развития инновационной инфраструктуры и инновационного предпринимательства.

ГКНТ продолжит работу по формированию благоприятных условий для технопарков и их резидентов. Ставка делается на расширение функционирования фондов инновационного развития технопарков в 2021-2025 годах.

Планируется, что к 2025 году в Беларуси будет около 30 субъектов инновационной инфраструктуры. Ожидается, что они за пять лет выпустят продукции почти на Br1 млрд и создадут не менее 1 тыс. рабочих мест.

- Как технопарки влияют на экономическое развитие региона?

- Создание технопарков - один из наиболее эффективных механизмов формирования региональной инновационной экономики. Благодаря им повышается инвестиционная привлекательность региона, наблюдается экономический рост и ускорение темпов развития традиционных и высокотехнологичных отраслей экономики, развивается интеллектуальный потенциал в сфере высоких технологий. Резиденты получают поддержку и содействие технопарка в продвижении своей продукции как на региональном, так и мировом рынках. Для развития малого и среднего бизнеса на базе технопарков создается инфраструктура поддержки предпринимательства, например бизнес-инкубаторы.

Создание технопарков на неиспользуемых или неэффективно используемых площадях госпредприятий будет способствовать созданию новых рабочих мест в наукоемких отраслях экономики, открытию новых инновационных производств, росту инвестиций и увеличению объемов инновационной продукции. Такие задачи были поставлены главой государства на VI Всебелорусском народном собрании.

Вклад в ВВП

- В планах на ближайшие пять лет - рост ВВП Беларуси на 21,5%. Какой вклад в достижение этого показателя могут внести высокотехнологичные отрасли?

- Сейчас высокотехнологичный сектор экономики Беларуси не настолько велик, как нам хотелось бы. По предварительной оценке, на конец 2020 года вклад в ВВП таких отраслей составил около 8,4%. При этом основу высокотехнологичного сектора в Беларуси составляют организации в области информационно-коммуникационных технологий. Доля ИКТ в этом секторе превышает 85%.

Несмотря на все еще небольшой вклад в ВВП, этот сектор демонстрирует очень высокие темпы роста. Так, в 2015 году вклад высокотехнологичных отраслей в экономику составлял всего 5,1%. Таким образом, за последнюю пятилетку доля увеличилась в 1,6 раза. Мы работаем над тем, чтобы сохранить такие высокие темпы роста. Этот сектор продолжит выступать одной из значимых точек роста национальной экономики.

Сегодня поставлена задача, чтобы к 2025 году высокотехнологичные отрасли генерировали не менее 10% ВВП страны. Только за счет этого сектора экономика страны прирастет не менее чем на 2%. Мы должны к 2025 году выйти на уровень инновационного развития стран - лидеров Восточной Европы.

Венчурное финансирование

- Не раз поднималась тема венчурного финансирования инновационных проектов, создавался Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций. Как вы оцениваете перспективы этого направления?

- Использование новых моделей организации производства делает актуальным вопрос и о новых методах финансирования инноваций. Кроме традиционных направлений, таких как кредитные линии, лизинг, безвозмездная государственная и международная помощь, финансирование в смарт-индустрию выполняется и с помощью альтернативных инструментов. Причем они приобретают всю большую популярность не только в США и Западной Европе, где давно составляют сильную конкуренцию традиционному кредитованию, но в регионе Центральной и Восточной Европы, где эти инструменты еще не так распространены.

В Беларуси венчурный рынок лишь зарождается, несмотря на то, что страна является родиной многих глобально известных стартапов. По итогам 2020 года в нашей стране работают 10 организаций, предоставляющих финансирование стартапам. Среди них инвестиционные компании, акселераторы, сообщество бизнес-ангелов и непосредственно венчурные фонды.

Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций создан в декабре 2016 года в форме инвестиционного товарищества между Белорусским инновационным фондом и АО "Российская венчурная компания". Несмотря на государственных учредителей, фонд работает на абсолютно рыночных условиях. По итогам 2020 года в портфель фонда входят 4 проекта российского и белорусского происхождения, в первом полугодии 2021 года планируется добавить к ним еще один белорусский проект. Кроме того, деятельность фонда направлена на развитие инновационной экосистемы страны в целом.

Международное сотрудничество

- Для развития науки и инноваций важна кооперация с зарубежными странами. Какие планы на ближайшее будущее?

- Самое плотное сотрудничество, конечно же, налажено в Союзном государстве и между странами СНГ. В разработке находится целый ряд новых союзных программ в области высоких технологий. Они предусматривают разработку мобильных оптоволоконных локаторов, систем сенсоров для предупреждения природных и техногенных катастроф, систем проектирования и производства микросхем. В планах и работа над технологиями высокопродуктивного сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также 3D-печати. Кстати, в 2019-2020 годах впервые проведен конкурс на присуждение премии Союзного государства в области науки и техники.

Также утверждена межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2030 года. Ее главная задача - развитие межгосударственного инновационного пространства, объединяющего возможности национальных инновационных систем. Новая программа призвана увеличить число прорывных технологий и перспективных разработок, организовать масштабные производства наукоемких конкурентоспособных товаров и услуг.

- Какие яркие международные проекты с участием Беларуси вы можете назвать?

- Сегодня в научно-технической и инновационной сфере мы сотрудничаем с более чем 50 странами. Расширено взаимодействие с Европейским союзом. С 2014 по 2020 год белорусские организации приняли участие в 50 проектах рамочной программы ЕС по науке и инновациям "Горизонт 2020". Объем привлеченных в Беларусь средств превысил 7,5 млн евро. На начало 2021 года отечественные организации участвуют в 57 проектах "Горизонта 2020". В этом году начнутся работы еще по 4 проектам.

Мы гордимся участием Беларуси во флагманской инициативе Европейской комиссии "Квантовые технологии" с бюджетом 1 млрд евро. Это поисковые, рисковые исследования, в полном смысле слова наука завтрашнего дня, и мы достаточно конкурентоспособны, чтобы работать над ней. Следует упомянуть и еще одну научную мегапрограмму ЕС по поддержке технологий завтрашнего дня с аналогичным бюджетом, в которой участвуют белорусские ученые. Речь идет о флагманской инициативе "Графен", которая должна привести графен из лабораторий на производство и в общество, стимулируя при этом экономический рост, новые рабочие места и новые возможности для граждан, инвесторов и ученых.

Беларусь в составе Объединенного института ядерных исследований активно участвует в таких исследованиях, как мега-сайенс-проект NICA, а также экспериментах Европейской организации ядерных исследований (CERN). Кроме того, наша страна активно сотрудничает с КНР. В 2019-2020 годах реализовывались 35 белорусско-китайских научно-технических проектов в области микроэлектроники, оптических и лазерных технологий, биотехнологий, новых материалов.

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