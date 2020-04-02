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02 апреля 2020, 08:55

Как белорусский застройщик справляется с ростом курсов. Конкретный пример

За две последние недели рубль изменился с 2,25 до 2,6 к доллару. Ситуация тут же отразилась на рынке жилья: цены на недвижимость в рублях выросли, банки подняли проценты по кредитам.

Для сглаживания курсовых рисков своих клиентов "ТЕНКинвест" зафиксировал цены на квартиры в ЖК "4 сезона" в рублях.

Без привязки к курсу

- Если раньше оплата производилась по курсу Нацбанка на день оплаты, то сейчас клиенты "ТЕНКинвест" не зависят от экономических пертурбаций. Мы заморозили курс на этапе 2,5 бел. руб. к доллару. Это позволит нашим клиентам минимизировать курсовые риски, планируя покупку квартиры, - прокомментировали в офисе застройщика.

Это уникальное предложение распространяется на 20 квартир в жилом комплексе "4 сезона". Среди вариантов - однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Цены зафиксированы в долларовом эквиваленте, но без привязки к актуальному курсу валют. Купить квартиру в новостройке можно по курсу 2,5 бел. руб. за доллар. В рублях цены стабильны:

1-комнатные квартиры (от 46 до 48 кв. м) - от 3 175 руб. за кв. м;

2-комнатные квартиры (от 61 до 63 кв. м) - от 3 100 руб. за кв. м;

3-комнатные квартиры (от 78 до 79 кв. м) - от 3 125 руб. за кв. м;

Квартиры можно купить как при 100% оплате, так и в рассрочку до конца строительства. Также застройщик предлагает кредитование по специальным программам от банков-партнеров.

О жилом комплексе

Жилой комплекс "4 сезона" строится в районе улиц Леонида Беды и Восточной в Минске. Рядом с площадкой достаточное количество школ, детских садов, скверов и парков. Одно из преимуществ - близость к центру. В пешей доступности - Цнянское водохранилище.

Комплекс состоит из четырех 16-этажных домов и торговой галереи с паркингом на 300 машино-мест. На первом уровне многофункционального объекта появится супермаркет Green, магазины и кафе.

В проекте использованы вентилируемые фасады и текстурированный бетон по технологии немецкой компании RECKLI, авторская подсветка зданий, эксклюзивный дизайн парадных и холлов. В каждом из жилых домов появится лаунж-зона и консьерж-сервис. Для безопасности жителей предусмотрена система видеонаблюдения территории всего комплекса. Здесь обустроят велопарковки и собственный парк бесплатных электросамокатов Ninebot с возможностью подзарядки.

- Мы хотим переосмыслить роль мест общественного пользования в жилом доме, поэтому в проекте опирались на европейские стандарты. Помимо консьерж-зоны в холлах появятся колясочные, места отдыха, туалет, мини-библиотека, автоматы с артезианской водой и кофе. Все это направлено не только на улучшение уровня жизни, но и на культивацию добрососедских отношений, - пояснили в "ТЕНКинвест".

Для того чтобы реализовать задуманное, первый этаж новостроек будет в каркасно-монолитном исполнении. Свободная планировка позволит застройщику сделать холлы максимально функциональными и комфортными для жизни. Жилые этажи - трехслойная панель улучшенной серии Солигорского ДСК. В квартирах сделают панорамное остекление лоджий и французские окна в пол.

Квартиры сдаются с черновой отделкой. Из обязательных условий - входная металлическая дверь, установлен видеодомофон, сделана стяжка на полу, возведены межкомнатные перегородки, проведена электрика с установкой розеток и выключателей, подключен унитаз, установлены счетчики воды и отопления. В проекте использована немецкая система отопления с горизонтальной поквартирной разводкой, двухкамерные стеклопакеты в профиле REHAU, а также корзины для кондиционеров на фасаде зданий.

Сроки и этап строительства

Напомним, что строительство жилого комплекса "4 сезона" началось в феврале 2020 года, однако уже 50% квартир в новостройке первой очереди реализованы. Дом планируется сдать через 12 месяцев - в марте 2021 года. На реализацию всего проекта уйдет около 3,5 года. Сейчас ведутся монолитные работы на уровне первого этажа. Строительная площадка выглядит так - на территории работает техника, кран и несколько десятков рабочих. Актуальные новости стройки регулярно публикуются на сайте "4 сезона".

Получить консультацию можно по телефону +375 44 782-07-07.

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