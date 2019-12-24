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24 декабря 2019, 17:46

Как будто побывал в детстве: Игорь Сергеенко присоединился к акции "Наши дети"

Игорь Сергеенко
Игорь Сергеенко
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24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко сегодня присоединился к республиканской акции "Наши дети", подарив частичку тепла, заботы и внимания воспитанникам государственного учреждения образования "Молодечненская специальная общеобразовательная школа-интернат", передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас в учреждении обучаются более 90 детей, из которых 17 - сироты. У 68 ребят имеются различные группы инвалидности по зрению, причем с сопутствующими заболеваниями. Большинство детей из Минской области, в том числе 39 - из Молодечно и Молодечненского района, но есть также учащиеся из Гродненской, Витебской, Могилевской областей.

Руководитель и педагоги школы-интерната радушно встретили гостя и провели по учебным аудиториям, жилым помещениям. Заглянули также в спортивный зал, информационный центр, познакомились с чудесами кабинетов мультисенсорной стимуляции и биологической обратной связи (для коррекции и совершенствования функций речи), узнали, как в "Доме совы" улучшается координация и функции опорно-двигательного аппарата, а на скалодроме укрепляются мышцы и сила духа детей. Как рисунки на песке, шариковый бассейн, тактильные дорожки помогают детям не только восстанавливать здоровье, но и улучшать настроение. Словом, условия для учебы, развития и воспитания детей достойные.

Обаятельный снеговик, под костюмом которого скрывался четвероклассник Андрей Веремейчик из Березино, с воодушевлением показывал гостям, какие чудесные поделки и новогодние сувениры подготовили воспитанники в "мастерской Деда Мороза". Для мальчика, лишенного родительского тепла, эта школа уже третий год заменяет дом и дает стимул творить и развиваться. "А еще здесь мои самые лучшие друзья. Здесь я многому научился и стал лучше", - признался мальчуган.

Благодаря участию в разных проектах у школы-интерната появились интерактивные доски, ноутбуки, мультимедийный проектор в актовом зале, обновились ученическая мебель и спортинвентарь, оборудованы три кабинета для коррекционных занятий для детей с особенностями психофизического развития, отремонтирован школьный стадион. И еще многое - в планах, заверила директор учреждения Наталья Глинская.

"Меня впечатлило, - поделился с детьми своими эмоциями от увиденного Игорь Сергеенко. - Ребята окружены заботой и вниманием, созданы замечательные условия для учебы и отдыха, занятий спортом. И главное - есть уникальный педагогический коллектив, индивидуальный подход к детям, новые методики. Это все создает атмосферу дома, в котором вы живете, развиваетесь, учите немецкий, причем на высоком уровне, как я увидел. И добиваетесь успехов".

Как рассказала Наталья Глинская, на базе дома-интерната организован ресурсный центр по методическому обеспечению образовательного процесса детей с нарушениями зрения. Также здесь обучают и социализируют слепоглухих детей. И работающих здесь педагогов иначе, как волшебниками, не назовешь. Они понимают, что особых детей надо не опекать чрезмерно, а давать им веру в себя, свои силы, помогать открывать новые горизонты. Именно поэтому их учащиеся в числе лауреатов специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Школа гордится и 17 паралимпийскими чемпионами. Впрочем, для каждого ребенка - свои высокие достижения. Главное - быть в обществе на равных, получать профессиональное образование, трудиться, влюбляться, заводить семьи.

Кстати, среди выпускников школы немало тех, кто возвращается уже как учитель-воспитатель. Например, музыкальный руководитель Владимир Зданкевич. На празднике он исполнил роль доброго новогоднего кудесника Деда Мороза, без которого музыкально-театрализованное представление было бы неполным. Вместе с ним и детьми и почетные гости тоже разучивали движения танцев, играли в игры и водили хороводы. "Я как будто побывал в детстве. Мне очень понравилось. Вы создали настроение не только себе, но и нам, взрослым. Каждый готовился, как мог. Спасибо за подарки", - поблагодарил маленьких артистов Игорь Сергеенко.

Он тоже попробовал себя в роли волшебника: школа получила сертификаты на интерактивную панель и многофункциональный диагностический прибор авторефкератометр. Но ценность этих вещей меркнет перед вниманием, которое гость уделил каждому воспитаннику школы-интерната, лично в маленькие ручки передавая сладости и игрушки.

Нехотя ребята отпустили Игоря Сергеенко дать интервью журналистам. Он признался, что не впервые участвует в акции "Наши дети", инициированной Президентом и уже много лет проводимой в каждом уголке Беларуси. "Наша задача - руководителей всех уровней - обеспечить будущее нашим детям, которые в эти дни готовятся к празднику с ожиданием новогодних чудес, - сказал глава Администрации Президента. - И эта акция для тех детей, которые больше других нуждаются в особом внимании государства и общества".-0-

Фото Оксаны Манчук

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акция благотворительность дети Молодечно Сергеенко
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