Как можно проголосовать не по прописке? ЦИК разъяснил процедуру

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА разъяснил процедуру, как можно проголосовать не по прописке.

"Избирательное законодательство достаточно гибкое, что в общем-то создает определенные сложности для работы участковых комиссий, но вместе с тем способствует созданию более оптимальных условий для граждан", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, механизм голосования иногородних граждан достаточно прост. "Во-первых, если гражданин зарегистрирован в одном месте, а проживает в другом, он должен подтвердить свое проживание на территории данного участка. То есть он должен представить в комиссию по голосованию либо договор найма жилого помещения, который должен быть зарегистрирован в установленном порядке, или иной документ. Комиссия его включит в список по месту этого проживания. Но при этом она должна проконтролировать, чтобы данный гражданин был исключен из списков там, где он зарегистрирован", - уточнил глава ЦИК.-0-