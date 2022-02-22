Карпенко разъяснил, чем референдум отличается от других избирательных кампаний

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА разъяснил, чем референдум отличается от других избирательных кампаний.

"Безусловно, референдум отличается как электоральная кампания от избирательных кампаний по выборам Президента и депутатов. Потому что в электоральных кампаниях, связанных, к примеру, с выборами депутатов, есть кандидаты в депутаты, доверенные лица. Есть определенные процедуры, допустим, сбор подписей за выдвижение кандидатов в депутаты и так далее. И временные подготовительные рамки гораздо больше, чем для референдума. В принципе для проведения референдума достаточно 30-40 дней, которые определены законодательством", - сказал Игорь Карпенко.

Что касается нынешнего референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию, то глава ЦИК подчеркнул, что этот вопрос возник не с принятием соответствующего указа Президента. "Этому предшествовала определенная работа. Был период, когда работали Конституционная комиссия, общественные приемные, проводились диалоговые площадки. То есть указ фактически подвел определенный итог этому общественному обсуждению и вынес на референдум вопрос, на который должно общество дать ответ. Вот этим, наверное, и отличается референдум", - отметил он.

А в целом процесс голосования точно такой же, как и на выборах. "То есть досрочное голосование, которое началось сегодня. Даже временные рамки одинаковые - с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Включительно до 26 февраля будут работать участки по досрочному голосованию. В основной день голосования, 27 февраля, участки будут работать с 8.00 до 20.00", - добавил Игорь Карпенко.-0-

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