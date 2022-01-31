Как НАН отметит 100-летие белорусской академической науки

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной академии наук 4 февраля пройдут торжества, посвященные 100-летию белорусской академической науки и Дню белорусской науки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

4 февраля 2022 года в НАН Беларуси в 15.00 состоится республиканское собрание научной общественности, посвященное 100-летию белорусской академической науки и Дню белорусской науки. В мероприятии примут участие более 300 представителей академической, вузовской и отраслевой науки, молодые ученые, руководители министерств и ведомств, высших учебных заведений республики, представители дипломатического корпуса. Лучшим ученым и исследователям страны будут вручены награды. От НАН будут награждены: лауреат звания "Ученый года Национальной академии наук Беларуси - 2021", генеральный директор Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии доктору технических наук, профессор, академик Александр Ильющенко, а также авторские коллективы, работы которых вошли в ТОП - 10 достижений академических ученых в области фундаментальных и прикладных исследований за прошлый год.

С 10.00 на трех площадках (открытая площадка перед зданием Президиума, фойе 1-го и 2-го этажа и постоянно действующая выставка НАН Беларуси "Достижения отечественной науки - производству") будет развернута выставка достижений и наиболее значимых результатов научно-технической и инновационной деятельности Беларуси. Свои результаты на выставке покажут организации НАН, Минобразования, Минпрома, Минздрава, Минсельхозпрода, МЧС, Госкомвоенпрома, инновационные предприятия и технопарки. Основная цель масштабной экспозиции - демонстрация результатов научных исследований и разработок белорусской науки, эффективности реализации государственных программ в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности и проводимой работы по укреплению связи науки с производством.-0-