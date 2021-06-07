Как переехать быстро и выгодно? Идеальный вариант – готовые дома в Minsk World!

Хотите через полгода переехать в новенькую квартиру в комфортабельном районе? Получить ключи от жилья в готовом доме в Minsk World можно сразу после подписания договора. А заселиться, как только закончится ремонт!

Это значит, что не придется несколько лет ждать завершения строительства, как при покупке недвижимости на этапе котлована. Все гораздо проще и быстрее!

Застройщик предлагает КВАРТИРЫ СРАЗУ В НЕСКОЛЬКИХ ГОТОВЫХ ДОМАХ: "Сидней люкс" и "Сочи" в квартале "Чемпионов", "Афины" в квартале "Южная Европа", "Твист" в квартале "Мировых танцев", "Москва" в квартале "Евразия", "Гонконг", "Джакарта" и "Нью-Дели" в квартале "Азия", "Кейптаун" и "Касабланка" в квартале "Африка", "Новый Орлеан", "Монреаль", "Ванкувер" и "Квебек" в квартале "Северная Америка".

Также купить квартиру можно в ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВОМ КВАРТАЛЕ "ЭМИРАТС"!

Шикарный квартал "Эмиратс"

Здесь находятся дома "Диадема", "Пальмы", "Марины", "Жемчужины" и "Волна", есть вся необходимая инфраструктура и ПАРКИНГ буквально через дорогу – на улице Германовская, 7.

Паркинг на улице Германовская,7

Какие преимущества покупки квартиры в готовом доме?

· Сдачу дома не придется ждать 2-3 года

· Есть возможность оценить будущую квартиру в реальности перед покупкой

· Ремонт можно начать сразу после получения ключей, а заселиться – когда удобно

Существует стереотип, что заселение в готовый дом строящегося жилого комплекса доставит больше хлопот, чем удовольствия. В Minsk World этот стереотип не работает!

Дом "Касабланка" (лобби) и дом "Москва" (лобби)

Готовый дом "Ванкувер" в квартале "Северная Америка"

В готовых домах, где на первых этажах есть коммерческие помещения, уже работают кафе, магазины, аптеки, спортивные залы и другие объекты социальной инфраструктуры.

На первых этажах готовых домов уже работают объекты городского ритейла

Готовый дом – это не просто каменная коробка, а подходящий для проживания объект, где можно насладиться комфортной жизнью в комплексе, построенном про принципу "город в городе".

Готовые дома находятся в кварталах "Северная Америка", "Азия", "Мировые танцы", "Южная Европа", "Чемпионов" и "Эмиратс", а это значит, что их жители уже пользуются главным преимуществом комплекса – транспортной доступностью. Рядом с этими кварталами пролегают важные транспортные магистрали столицы – улицы Кижеватова и Аэродромная, по которым удобно добираться как в центре города, так и в сторону МКАД.

За 15 лет присутствия на белорусском рынке группа компаний Dana Holdings реализовала ряд масштабных проектов, среди которых также многофункциональные комплексы Маяк Минска и Парк Челюскинцев. Они имеют уникальную архитектуру и инфраструктуру, созданную для комфортной жизни и работы в Минске белорусов и иностранных резидентов.

Жилой комплекс "Маяк Минска"

Уникальный фонтан в ЖК "Маяк Минска" появился в 2019 году

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" - зеленый оазис в центре города

Чтобы купить квартиру или коммерческую недвижимость в многофункциональных комплексах Minsk World, Маяк Минска и Парк Челюскинцев обращайтесь в наши офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Телефоны для связи: 7675 (для мобильных операторов) и +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465 (городские).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 31 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Кореличи, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Minsk World – комфорт высокого уровня!

Размещение рекламы на БЕЛТА