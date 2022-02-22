Как проголосовать, если у вас коронавирус

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА рассказал, как проголосовать, если у избирателя коронавирус?

По его словам, у граждан с СOVID-19, которые лечатся на дому, не возникнет проблем при голосовании на референдуме. "Такие граждане известны и, как правило, находятся на больничном под наблюдением врачей. Они тоже смогут проголосовать", - рассказал Игорь Карпенко.

Глава ЦИК подчеркнул: алгоритм голосования таких граждан продуман и отработан.

"Такой гражданин должен обратиться в свою комиссию и заказать голосование на дому в основной день. Учреждение здравоохранения, где создана комиссия по голосованию, отработает этот момент, чтобы к гражданину приехали люди, экипированные соответствующим образом, чтобы не подвергать опасности членов участковой комиссии. Опять же процедура внесения изменений в списки, зачисления в другой список, выдача бюллетеня тоже осуществляется комиссиями в соответствии с законодательством", - добавил Игорь Карпенко.-0-