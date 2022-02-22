Что нужно знать, идя на референдум. Памятка для избирателя

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 22 февраля 2022
Минск Сплошная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:06 Как проголосовать, если у вас коронавирус Общество
19:06 Виновника смертельного ДТП в Лоевском районе приговорили к 2,5 года колонии-поселения Происшествия
19:04 Наблюдатель: люди очень позитивно настроены Регионы
18:58 На двоих 29 лет колонии: в Жлобине вынесли приговор наркокурьерам Происшествия
18:55 Благодарность Президента Беларуси объявлена шестерым представителям различных сфер деятельности Президент
18:52 Первые участники референдума в агрогородке Крупица Минского района сделали свой выбор Регионы
18:45 МТЗ произвел четырехмиллионный трактор BELARUS Экономика
18:38 Наблюдатель: голосование в Бобруйске проходит в спокойной обстановке Регионы
18:36 Наблюдатель от СНГ: участковые комиссии работают добросовестно Общество
18:32 Молодую пару задержали в Гродно за распространение наркотиков Происшествия
18:26 Первые удостоверения общественных инспекторов вручили в КГК Общество
18:19 РЕПОРТАЖ: Первый день досрочного голосования на референдуме по Конституции в Могилевской области Регионы
18:13 Внешнеторговый оборот Минской области и Татарстана в 2021 году превысил $158 млн Регионы
18:11 Как проголосовать досрочно. Время работы участков Общество
18:06 Наблюдатель от СНГ: все участки готовы к референдуму, идет достаточно активное досрочное голосование Общество
17:53 Волков представил коллективу управления судебных экспертиз по Гродненской области нового руководителя Регионы
17:53 Турчин обсудил с Бейсенбаевым развитие сотрудничества между Минской областью и Казахстаном Экономика
17:48 ЕЭК приняла рекомендацию по использованию инноваций в металлургии Экономика
17:40 Амбразевич: Беларусь была и останется надежным партнером ЮНИСЕФ Общество
17:39 УВД: милиция Могилевской области готова оперативно реагировать на любые изменения обстановки Регионы
17:37 В УВКБ обеспокоены ростом насилия в отношении мигрантов на границах Евросоюза В мире
17:34 Головченко заявил о заинтересованности Беларуси в наращивании поставок товаров в Палестину Экономика
17:30 Что нужно знать, идя на референдум. Памятка для избирателя Общество
17:29 Белорусский теннисист Илья Ивашко проиграл в 1/16 финала турнира в Дубае Спорт
17:28 Брыло: к посевной до 25 марта должно быть готово 95% техники Общество
17:28 Лукашенко: мы, белорусы, хотим мирно жить и работать Президент
17:27 ФОТОФАКТ: Конкурс "Мой сябра - баян" стартовал в Гомеле Регионы
17:25 В Гродненской области разработали 12 новых туристических маршрутов за 2021 год Регионы
17:25 Наблюдатель: в Гродно на участок активно приходит молодежь, которая голосует впервые Регионы
17:24 Лукашенко: Беларусь будет усиливать развитие военного сотрудничества с Россией Президент
Все новости
Все новости
Общество
22 февраля 2022, 17:30

Что нужно знать, идя на референдум. Памятка для избирателя

Новости темы "Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА"
Как проголосовать досрочно. Время работы участков
Никто из членов участковых комиссий не взял самоотвод. Карпенко об угрозах и буллинге

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА раскрыл все вопросы, которые могут интересовать избирателей.

Чем голосование на референдуме отличается от других избирательных кампаний?

В целом процесс голосования точно такой же, как и на выборах. Досрочное голосование. Даже временные рамки одинаковые - с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Включительно до 26 февраля будут работать участки по досрочному голосованию. В основной день голосования, 27 февраля, участки будут работать с 8.00 до 20.00.

Когда станут известны предварительные результаты голосования?

Уже традиционно так сложилось, что где-то в районе 2-3 часов ночи мы уже будем иметь предварительные результаты. Во всяком случае, сколько избирателей приняло участие в голосовании, сколько проголосовали "за" и сколько "против". А итоги референдума подведем после получения протоколов областных и Минской городской комиссий.

Как смогут проголосовать иногородние граждане?

Если гражданин зарегистрирован в одном месте, а проживает в другом, он должен подтвердить свое проживание на территории данного участка. То есть он должен представить в комиссию по голосованию либо договор найма жилого помещения, который должен быть зарегистрирован в установленном порядке, или иной документ. Комиссия его включит в список по месту этого проживания. Но при этом она должна проконтролировать, чтобы данный гражданин был исключен из списков там, где он зарегистрирован.

Как будет организовано голосование на референдуме в условиях СOVID-19?

Фактически в ковидных ограничениях мы работали в 2020 году на президентских выборах. Поэтому рекомендации Минздрава в какой-то степени традиционные. Это подбор соответствующих помещений, которые позволили бы обеспечить и дистанцию, и разведение потоков граждан, которые придут голосовать. Это и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, имеется в виду проветривание, уборка, дезинфекция, наличие антисептиков, средств индивидуальной защиты на участке и так далее. По аналогии с президентскими выборами 2020 года принято решение убрать передние шторки в кабинах для голосования. Все это создает условия для соблюдения санэпидтребований, которые предписал Минздрав и которые с нами согласованы.

Гражданин с СOVID-19, который лечится на дому, должен обратиться в свою комиссию и заказать голосование на дому в день основного голосования. Читать подробнее

Как будет организовано голосование в деревнях?

Будут ездить комиссии по деревням и селам. В некоторые деревни будет приезжать специальный транспорт - автобус. И людей подвезут туда, где расположен участок для голосования. Но это не исключает того, что комиссия может проехать с урной по домам непосредственно в эти дальние деревни и села.

Будут ли сложности при голосовании на референдуме у владельцев ID-карт и биометрических паспортов?

Мы приняли решение, что по этим документам будет выдаваться бюллетень для голосования. Если у тебя ID-карта или биометрический паспорт и ты включен в список для голосования, то вопросов не возникнет. Кроме этого, можно использовать и пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, если там есть фотография, студенческий билет, удостоверение государственного служащего, обычный, естественно, паспорт, а также предъявить справку, если она выдана органом внутренних дел взамен утерянного паспорта либо той же ID-карты.

Если вдруг владельца ID-карты или биометрического паспорта не оказалось в списке, здесь возникает вопрос подтверждения проживания и отношения к этому участку. К сожалению, пока единая база не создана, которая могла б считать эту ID-карту и проверить, где человек зарегистрирован, где проживает. Мы договорились, что на эту электоральную кампанию органы по гражданству и миграции будут работать в тесном взаимодействии с комиссиями по референдуму. В случае если человек пришел с ID-картой, но не внесен в список, комиссия должна в экстренном порядке связаться с территориальным органом по гражданству и миграции. Они подскажут место проживания данного гражданина. Таким образом мы обеспечиваем быстрое внесение в дополнительный список и выдачу бюллетеня для голосования такому гражданину.

Почему важно идти на референдум?

Это очень серьезное общественно-политическое мероприятие, на которое идут еще и определенные средства. По смете, порядка Br20 млн будет потрачено на организацию и проведение референдума. Я бы все-таки рекомендовал нашим гражданам проявить гражданскую активность, прийти на участки для голосования и высказать свое мнение относительно того вопроса, который задал Президент в своем указе. И в этом, наверное, суть проявления своей гражданственности. Читать подробнее-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Карпенко референдум
Новости рубрики Общество
Как проголосовать, если у вас коронавирус
Наблюдатель от СНГ: участковые комиссии работают добросовестно
Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов вручает удостоверения Первые удостоверения общественных инспекторов вручили в КГК
Как проголосовать досрочно. Время работы участков
Наблюдатель от СНГ: все участки готовы к референдуму, идет достаточно активное досрочное голосование
Юрий Амбразевич. Фото из архива Амбразевич: Беларусь была и останется надежным партнером ЮНИСЕФ
Главное
Лукашенко: День защитников Отечества - праздник каждого, кто готов стать на защиту суверенитета страны
Обеспечить дальнейший рост экспорта. Головченко о первоочередных задачах правительства
Сергеенко: каждый пятый проект конкурса "100 идей для Беларуси" реализован на практике
В Мозыре открылся офис "ЭкоЛогичного банка". Адрес тот же, а что с услугами?
Топ-новости
Лукашенко рассказал об истинных целях Запада в нынешней ситуации
Современные самолеты и ракетные комплексы. Лукашенко рассказал о планируемой закупке вооружений
Лукашенко: Беларусь будет усиливать развитие военного сотрудничества с Россией
Головченко заявил о заинтересованности Беларуси в наращивании поставок товаров в Палестину
Наблюдатель от СНГ: все участки готовы к референдуму, идет достаточно активное досрочное голосование
Что нужно знать, идя на референдум. Памятка для избирателя
Брыло: к посевной до 25 марта должно быть готово 95% техники
Амбразевич: Беларусь была и останется надежным партнером ЮНИСЕФ
Беларусь с уважением и пониманием восприняла решение России о признании независимости ДНР и ЛНР
Министр обороны Беларуси о ситуации в регионе: Лукашенко и Путин не допустят горячей фазы
Протезирование животных и борьба с сорняками с помощью дронов. Какими инновациями удивляет молодежь
Государство и бизнес вышли на новый уровень взаимодействия. Эксперты о дальнейшем развитии МСП
ЦИК аккредитовал 160 международных наблюдателей для работы на референдуме
Общественный информационный центр по наблюдению за референдумом открылся в ФПБ
Дзермант: нам не по пути с теми странами, которые не считаются с нашими ценностями
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Референдум по Конституции Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.