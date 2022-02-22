Что нужно знать, идя на референдум. Памятка для избирателя

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА раскрыл все вопросы, которые могут интересовать избирателей.

Чем голосование на референдуме отличается от других избирательных кампаний?

В целом процесс голосования точно такой же, как и на выборах. Досрочное голосование. Даже временные рамки одинаковые - с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Включительно до 26 февраля будут работать участки по досрочному голосованию. В основной день голосования, 27 февраля, участки будут работать с 8.00 до 20.00.

Когда станут известны предварительные результаты голосования?

Уже традиционно так сложилось, что где-то в районе 2-3 часов ночи мы уже будем иметь предварительные результаты. Во всяком случае, сколько избирателей приняло участие в голосовании, сколько проголосовали "за" и сколько "против". А итоги референдума подведем после получения протоколов областных и Минской городской комиссий.

Как смогут проголосовать иногородние граждане?

Если гражданин зарегистрирован в одном месте, а проживает в другом, он должен подтвердить свое проживание на территории данного участка. То есть он должен представить в комиссию по голосованию либо договор найма жилого помещения, который должен быть зарегистрирован в установленном порядке, или иной документ. Комиссия его включит в список по месту этого проживания. Но при этом она должна проконтролировать, чтобы данный гражданин был исключен из списков там, где он зарегистрирован.

Как будет организовано голосование на референдуме в условиях СOVID-19?

Фактически в ковидных ограничениях мы работали в 2020 году на президентских выборах. Поэтому рекомендации Минздрава в какой-то степени традиционные. Это подбор соответствующих помещений, которые позволили бы обеспечить и дистанцию, и разведение потоков граждан, которые придут голосовать. Это и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, имеется в виду проветривание, уборка, дезинфекция, наличие антисептиков, средств индивидуальной защиты на участке и так далее. По аналогии с президентскими выборами 2020 года принято решение убрать передние шторки в кабинах для голосования. Все это создает условия для соблюдения санэпидтребований, которые предписал Минздрав и которые с нами согласованы.

Гражданин с СOVID-19, который лечится на дому, должен обратиться в свою комиссию и заказать голосование на дому в день основного голосования. Читать подробнее

Как будет организовано голосование в деревнях?

Будут ездить комиссии по деревням и селам. В некоторые деревни будет приезжать специальный транспорт - автобус. И людей подвезут туда, где расположен участок для голосования. Но это не исключает того, что комиссия может проехать с урной по домам непосредственно в эти дальние деревни и села.

Будут ли сложности при голосовании на референдуме у владельцев ID-карт и биометрических паспортов?

Мы приняли решение, что по этим документам будет выдаваться бюллетень для голосования. Если у тебя ID-карта или биометрический паспорт и ты включен в список для голосования, то вопросов не возникнет. Кроме этого, можно использовать и пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, если там есть фотография, студенческий билет, удостоверение государственного служащего, обычный, естественно, паспорт, а также предъявить справку, если она выдана органом внутренних дел взамен утерянного паспорта либо той же ID-карты.

Если вдруг владельца ID-карты или биометрического паспорта не оказалось в списке, здесь возникает вопрос подтверждения проживания и отношения к этому участку. К сожалению, пока единая база не создана, которая могла б считать эту ID-карту и проверить, где человек зарегистрирован, где проживает. Мы договорились, что на эту электоральную кампанию органы по гражданству и миграции будут работать в тесном взаимодействии с комиссиями по референдуму. В случае если человек пришел с ID-картой, но не внесен в список, комиссия должна в экстренном порядке связаться с территориальным органом по гражданству и миграции. Они подскажут место проживания данного гражданина. Таким образом мы обеспечиваем быстрое внесение в дополнительный список и выдачу бюллетеня для голосования такому гражданину.

Почему важно идти на референдум?

Это очень серьезное общественно-политическое мероприятие, на которое идут еще и определенные средства. По смете, порядка Br20 млн будет потрачено на организацию и проведение референдума. Я бы все-таки рекомендовал нашим гражданам проявить гражданскую активность, прийти на участки для голосования и высказать свое мнение относительно того вопроса, который задал Президент в своем указе. И в этом, наверное, суть проявления своей гражданственности. Читать подробнее-0-