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22 мая 2020, 08:30

"Как раз принимали пациента!" Медработник из Вилейки выиграла 100 000 рублей прямо в больнице

Суперпризы 142-го тура игры "Удача в придачу!" вручили в минском гипермаркете "Евроопт" на улице Казимировской, 6
Суперпризы 142-го тура игры "Удача в придачу!" вручили в минском гипермаркете "Евроопт" на улице Казимировской, 6

Заглянуть за покупками — и "вернуться" с кругленькой суммой. Благодаря игре "Удача в придачу!" это стало реальностью уже для многих покупателей магазинов "Евроопт" и "Хит!", а также онлайн-гипермаркета "Е-доставка". За месяц, который длился 142-й тур, было разыграно более 7 000 денежных призов, включая семь призов по 10 000 рублей. А во вторник, 19 мая, каждый игровой код тура испытал удачу во второй раз — в розыгрыше суперпризов!

Кому достались большие деньги? 100 000 рублей выиграла медработник Наталия Атрощик из Вилейки. Сумма в 50 000 рублей досталась продавцу в буфете Марии Лукьяновой из Гомеля. Богаче на 40 000 рублей стала учитель Ольга Шимченко из Слуцка. А 30 000 рублей выиграла мама в декрете Вероника Моисеева из города Новолукомля.

Долго ждать свои призы победителям не пришлось! Уже в четверг, 21 мая, крупные денежные суммы вручили счастливчикам в столичном гипермаркете "Евроопт" на улице Казимировской, 6, где проходят все розыгрыши игры "Удача в придачу!". Чтобы пользоваться деньгами было удобнее, их перечислили победителям на СТАТУСкарты от Статусбанка.

Что в планах у самых удачливых покупателей 142-го тура?

"Сразу позвонила дочке, она работает в соседней больнице медсестрой!"

Медработники всегда на передовой, особенно сейчас. Вот и Наталию Атрощик из города Вилейки, которая работает санитаркой в отделении хирургии Минской областной клинической больницы, новость о выигрыше 100 000 рублей застала как раз в тот момент, когда она помогала принимать пациентов.

Медработник Наталия Атрощик о выигрыше 100 000 рублей узнала прямо на рабочем посту – в Минской областной клинической больнице
Медработник Наталия Атрощик о выигрыше 100 000 рублей узнала прямо на рабочем посту – в Минской областной клинической больнице

— Первая мысль была: "Это какой-то розыгрыш. Такого не может быть". Шок! — делится своей историей Наталия. — Наверное, коллеги быстрее поняли, чем я, что произошло, стали поздравлять!

А сама победительница первым делом позвонила дочке, которая работает медсестрой в соседнем РНПЦ онкологии и медицинской радиологии.

— Первые слова дочки были: "Мама, супер, ты молодец!" — говорит Наталия. — Как мы распорядимся деньгами? Купим квартиру в столице. Эта наша давняя мечта! Если бы не выигрыш, деньги пришлось бы собирать долго и упорно. А так — уже начали присматривать варианты!

Наталия Атрощик: "Купим квартиру в столице. Эта наша давняя мечта! Если бы не выигрыш, деньги пришлось бы собирать долго и упорно"
Наталия Атрощик: "Купим квартиру в столице. Эта наша давняя мечта! Если бы не выигрыш, деньги пришлось бы собирать долго и упорно"

Как рассказывает Наталия Атрощик, в основном покупки она делает в магазине "Евроопт" в родной Вилейке — и с надеждой на выигрыш:

— Наша дальняя родня выиграла в "Удаче в придачу!" машину, и после этого я поняла, что все реально. Мы играем всей семьей: и сестра, и племянница, и дочь, и муж "товары удачи" берет… Но самым большим моим выигрышем были 5 рублей. Казалось невозможным выиграть крупный приз, ведь я не из разряда счастливчиков. А оказывается — все может быть!

"Это первый раз за 59 лет, когда мне повезло!"

У Марии Лукьяновой из Гомеля, которая работает продавцом в буфете предприятия "Гомсельмаш", на выигранные 50 000 рублей также есть вполне четкий план: помочь семье сына, в которой подрастают трое внуков.

Мария Лукьянова из Гомеля поможет с жильем большой семье сына. "Невестка позвонила: "Мамочка, спасибо! Как мы рады!"
Мария Лукьянова из Гомеля поможет с жильем большой семье сына. "Невестка позвонила: "Мамочка, спасибо! Как мы рады!"

— Для нас это огромная сумма! У сына трое деток, жилье надо, мы все деньги собирали, и тут такое счастье! Невестка позвонила: "Мамочка, спасибо! Как мы рады!" — эмоционально вспоминает Мария. — А я как рада, вы не представляете. Я ведь только для детей и живу, хочется им помочь!

В свой выигрыш победительница просто не могла поверить!

— Мне будет скоро 59 лет, и это первый раз, когда мне повезло. Я считала себя по жизни несчастливой, а тут, оказывается, и я счастливая. "Товары удачи" брала постоянно. В последний раз покупала сладости внукам. И внучатки покушали вкусненько, и получилось такое счастье! А сейчас же стимул будет еще больший ходить в "Евроопт". Вдруг еще выиграю? – улыбается гомельчанка.

"Помогу дочке с квартирой – она у меня медик, живет на съемной с мужем!"

Ольга Шимченко из Слуцка в Минской области, которая работает в школе №4 учителем математики, признается, что к игре присоединилась случайно, когда года два назад совершала крупную покупку. И никак не ожидала, что это решение обернется выигрышем 40 000 рублей!

Ольга Шимченко из Слуцка невероятно рада выигрышу 40 000 рублей: такую сумму ей пришлось бы собирать лет шесть, не меньше!
Ольга Шимченко из Слуцка невероятно рада выигрышу 40 000 рублей: такую сумму ей пришлось бы собирать лет шесть, не меньше!

— Это первый мой выигрыш, даже мелких не было никогда. Сразу думали: хоть бы 5 рублей выиграть, потом как-то даже забыли, что участвуем, и тут такая неожиданность! Я была просто в шоке, и сын тоже, все повторял: "Мама, сорок тысяч!" — вспоминает победительница. —Такую сумму мне пришлось бы копить лет шесть, не меньше!

Новость разлетелась по Слуцку очень быстро: Ольгу поздравили соседи, коллеги, ученики. А она первым делом обрадовала дочь, которая работает врачом в Минске.

— Звоню, а Юля мне говорит: "Мама, я только с работы, с суток, какие сорок тысяч, что ты мне говоришь?" А потом уже сама мне раз 15 позвонила, — с улыбкой рассказывает Ольга. — Дочка два года назад закончила университет, работает в районной больнице, вместе с мужем снимают квартиру, вступили в долевое строительство. Эти деньги для них станут очень большой помощью!

"Купим квартиру побольше, и у детей будет отдельная комната!"

Полной неожиданностью стала победа и для Вероники Моисеевой, стоматолога из города Новолукомля в Чашникском районе Витебской области, которая сейчас находится в декретном отпуске с младшей дочкой.

Молодой семье из Новолукомля выигрыш 30 000 рублей позволит переехать из "однушки" в более просторную квартиру!
Молодой семье из Новолукомля выигрыш 30 000 рублей позволит переехать из "однушки" в более просторную квартиру!

— Я сначала не поверила, что выиграла 30 000 рублей, думала, это какой-то розыгрыш. Сразу с мужем включили телевизор, прямой эфир ОНТ, чтобы убедиться, что это правда. Старшей дочке 5 лет, и она даже не поняла сначала, почему мама так радуется, ну а младшая еще совсем маленькая. Поздравлений было очень много — город у нас небольшой, все друг друга знают. Знакомые, родственники, друзья сразу стали писать, звонить… Это так здорово! – не скрывает радости Вероника.

Молодой семье еще предстоит решить, как распорядятся выигранной суммой. Скорее всего, это будет решение жилищного вопроса.

— У нас две дочки, а живем мы в однокомнатной квартире. Скоро детям нужна будет отдельная комната. Теперь сможем присмотреть жилье побольше, чтобы всем было комфортно! – улыбается мама.

Кому 100 000 рублей? Суперпризы нового тура разыграют 16 июня!

Суперпризы 143-го тура игры "Удача в придачу!" разыграют 16 июня. Победителей ждут 30 000, 40 000, 50 000 и 100 000 рублей!

Претендовать на суперпризы будут все игровые коды, полученные за покупку "товаров удачи" в магазинах "Евроопт" и "Хит!", а также онлайн-гипермаркете "Е-доставка" за время тура: с 18 мая по 14 июня включительно.

В розыгрыше суперпризов 143-го тура примут участие все игровые коды, полученные за покупки с 18 мая по 14 июня включительно!
В розыгрыше суперпризов 143-го тура примут участие все игровые коды, полученные за покупки с 18 мая по 14 июня включительно!

Розыгрыш суперпризов состоится в столичном гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6 и будет транслироваться не только на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях, но и в прямом эфире телеканала ОНТ. Начало в 18:20.

А каждые четыре дня участников игры ждут крупная сумма 10 000 рублей и более тысячи других денежных призов. Розыгрыши будут проходить по тому же адресу и транслироваться на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало — в 17:00.

А также каждые четыре дня своих обладателей будут находить более 1 000 денежных призов!
А также каждые четыре дня своих обладателей будут находить более 1 000 денежных призов!

Ближайший розыгрыш призов — уже 22 мая, а участие в нем примут игровые коды, полученные за покупку "товаров удачи" с 18 по 21 мая включительно. Так что не забудьте заглянуть за нужными покупками!

И помните: каждый ваш игровой код испытает удачу дважды! Первый раз – в розыгрыше денежных призов, который проходит каждый четыре дня, а второй раз — в розыгрыше суперпризов 16 июня!

Как и прежде, получить игровой код можно за каждые 2 рубля стоимости "товаров удачи" с учетом вашей скидки по дисконтной программе "Е-плюс". С полным списком актуальных "товаров удачи" и подробной информацией о розыгрышах призов 143-го тура можно ознакомиться на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!".

Каждая покупка может стать удачной! Дайте фортуне шанс: захватите "товар удачи"!

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 142". Срок проведения: 20.04.2020 г. - 09.07.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3766 от 30.03.2020 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 143". Срок проведения: 18.05.2020 г. - 06.08.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3776 от 29.04.2020 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

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