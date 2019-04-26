Как в Беларуси развивается система интеллектуальной собственности

Ежегодно 26 апреля мировое сообщество отмечает Международный день интеллектуальной собственности. Вопросы охраны, управления и защиты прав на ее объекты вплетены в самые разные области деятельности человека - в промышленность, торговлю, науку, искусство и даже спорт. Для Беларуси этот вопрос приобретает особое значение, так как наша страна направляет развитие национальной экономики в сторону усиления роли знаний и инноваций. О стратегии Беларуси в сфере интеллектуальной собственности, коммерциализации и экспорте услуг рассказал корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

Законодательство и международные договоры

В Беларуси реализуется стратегия в сфере интеллектуальной собственности на 2012-2020 годы. Это основополагающий документ, который определяет направления развития данной системы в стране. Ключевая роль в этом процессе принадлежит Государственному комитету по науке и технологиям и подведомственной ему организации - Национальному центру интеллектуальной собственности (НЦИС). "Последние годы отмечены значительными достижениями в этой сфере. Стремление следовать мировым стандартам в области регулирования интеллектуальной собственности отражается на законодательном уровне. Страна расширяет базу международных договоров", - отметил Александр Шумилин.

Беларусь присоединилась к соглашению о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе по линии ЕАЭС и к Договору о патентном праве. А в планах на ближайшее будущее - присоединение к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям.

Председатель ГКНТ подчеркнул, что национальное законодательство оперативно реагирует на меняющийся экономический ландшафт внутри страны. Например, были пересмотрены законы "О товарных знаках и знаках обслуживания" и "О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы". "Ставки патентных пошлин постоянно пересматриваются, чтобы создать наиболее благоприятную среду для подачи заявок на объекты интеллектуальной собственности. Так, отдельные ставки патентных пошлин снижены в среднем на 30%. Установлены льготы по их уплате для организаций, аккредитованных в качестве научных. Эти организации уплачивают патентные пошлины за совершение юридически значимых действий, связанных с предоставлением правовой охраны изобретениям, в размере 25% от установленного", - обратил внимание он.

Коммерциализация

"На данном этапе развития экономики становится несомненным то, что создаваемые объекты интеллектуальной собственности должны не просто охраняться, но использоваться для получения прибыли. Для достижения этой цели национальная система интеллектуальной собственности дополняется новыми звеньями", - рассказал Александр Шумилин.

По решению ГКНТ в официальный сайт НЦИС интегрирована виртуальная биржа интеллектуальной собственности, которая содержит информацию о перспективных изобретениях и коммерческих предложениях. Биржа позволяет отечественным изобретателям в онлайн-режиме предлагать свои инновационные разработки, что плодотворно влияет на развитие рынка. Кроме того, при содействии ГКНТ в структуре НЦИС создан центр содействия коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. "В Беларуси также действует созданный на базе Республиканской научно-технической библиотеки Центр поддержки технологий и инноваций - часть глобального проекта Всемирной организации интеллектуальной собственности по обеспечению изобретателей и бизнесменов актуальной патентной и технической информацией", - добавил председатель ГКНТ.

В Беларуси ежегодно растет количество договоров о передаче прав на использование объектов интеллектуальной собственности. За прошлый год в НЦИС их было зарегистрировано 688. Наибольшая доля приходится на лицензионные договоры. Однако для развития национальной экономики показателен рост числа договоров франчайзинга, так как именно они позволяют привлечь в страну крупные мировые бренды.

Александр Шумилин привел несколько примеров успешной работы белорусских организаций по коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. У Научно-исследовательского института физико-химических проблем БГУ 45 лицензионных договоров, которые принесли около $400 тыс. дохода. Полоцкий государственный университет только по одной разработке "Прибор для экспресс-анализа нефтепродуктов" получил роялти из-за рубежа в размере около 1 млн евро.

По данным Национального статистического комитета, экспорт услуг в 2018 году в области платы за пользование интеллектуальной собственностью составил $65,7 млн - это почти в три раза больше, чем в 2015-м. Объем экспорта компьютерных услуг в 2018 году составил $1,585 млрд - почти в два раза выше, чем в 2015-м.

Защита прав в сфере интеллектуальной собственности

"Благодаря проводимой государственной политике достигнуты существенные результаты по повышению эффективности защиты прав белорусских творцов. Принимаемые меры позволяют обеспечить динамичное развитие и укрепление механизмов реализации прав авторов в Беларуси и за рубежом. Ежегодно увеличиваются сбор и выплата авторского вознаграждения белорусским авторам", - отметил Александр Шумилин.

Каждый год в сфере коллективного управления правами авторов и правообладателей собираются вознаграждения в размере Br6 млн. В области права промышленной собственности ежегодно перечисляются в республиканский бюджет поступления от патентных пошлин и сборов на сумму более Br15 млн.

Председатель ГКНТ обратил внимание на важность решения образовательно-просветительских задач для развития национальной системы интеллектуальной собственности. Специалисты в этой сфере могут повысить свой уровень знаний, проходя курсы повышения квалификации, в том числе организуемые международными организациями, и принимая участие в семинарах с представителями международного экспертного сообщества.

Планы на будущее

"Мы не можем останавливаться на достигнутом. Нынешний уровень не может нас устраивать, а круг задач будет расширяться и усложняться с учетом современных мировых реалий, - подчеркнул Александр Шумилин. - В числе первоочередных задач видится совершенствование национального законодательства, в том числе подготовка новой стратегии Беларуси в сфере интеллектуальной собственности, присоединение страны к ряду международных соглашений".

Одним из направлений работы будет развитие инновационной инфраструктуры, а также технической инфраструктуры ведомства по интеллектуальной собственности на основе использования современных информационных технологий. Особое внимание будет уделяться развитию системы альтернативных способов урегулирования споров. Продолжится работа по укреплению потенциала высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений, предприятий малого и среднего бизнеса, чтобы они могли в полной мере использовать преимущества системы интеллектуальной собственности.

В июне 2019 года запланирован визит в Беларусь генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсиса Гарри. "Этот визит свидетельствует о значимости роли Беларуси на международной арене в сфере интеллектуальной собственности", - отметил председатель ГКНТ.

Александр Шумилин обратил внимание на то, что в процессе развития белорусской системы интеллектуальной собственности расширяются возможности для самореализации изобретателей, авторов, ученых, исследователей. Благодаря этому создается крепкая основа для достижений в различных сферах экономики и культуры.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-