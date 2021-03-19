Как вложиться в новостройку и ЗАРАБОТАТЬ?

Глобальные инвестиции в недвижимость в 2021 году могут вырасти на 50%, по данным консалтинговой компании Colliers International. Аналитики Forbes убеждены: правильное инвестирование в недвижимость относится к самому прибыльному классу активов.

Тем, кто уже решился вложить средства в квадратные метры, но пока не определился с сегментом, эксперты "РБК-Недвижимость" предлагают обратить внимание на новостройки. Такие инвестиции относятся к категории среднерисковых: одномоментно цена не растет и не падает.

По их оценке, есть два основных способа инвестирования в новостройки:

· Купить жилье и перепродать ее с ростом стоимости

· Купить готовую квартиру и сдавать ее в аренду

Известный американский предприниматель Сидни Торрес, который сколотил состояние именно на недвижимости, чтобы быстро войти на этот рынок, советует приобретать в собственность недорогие объекты, на которые придется тратить минимум денег. Такой путь он называет "двойным выстрелом".

Хороший пример такого "выстрела" - покупка однокомнатной квартиры метражом 26 квадратных метров в строящемся жилом комплексе Minsk World. Для этого понадобится от 70 тысяч белорусских рублей или примерно 25 тысяч евро. Двушка метражом 40 квадратов будет стоить от 102 тысяч белорусских рублей или около 33 тысяч евро.

После минимального ремонта цена однокомнатной квартиры повышается до 90 тысяч рублей, двухкомнатной – до 120 тысяч белорусских рублей. Ремонт может быть дороже, а, следовательно, и цена выше.

По данным каталога новостроек портала Realt.by, стоимость квартиры площадью 40 квадратных метров в ЖК Minsk World начинается от 160 000 белорусских рублей, можно найти предложения о продаже за 180 тысяч. Цена однушки с ремонтом площадью 26 квадратных метров стартует в районе 120 000 рублей. На конечную стоимость влияет не только цена ремонта и квадратных метров, но и объекты инфраструктуры, транспортная доступность.

Американский магнат недвижимости Шон Конлон уверен: чтобы выбрать идеальный район для инвестирования, достаточно получить информацию о наличии в нем трех пунктов: новые магазины, хорошие школы и транспортная развязка. Эти факторы свидетельствуют о перспективности района.

Таким образом минимальная прибыль после перепродажи составляет от 20 000 до 40 000 белорусских рублей. Учитывая развитую инфраструктуру, транспортную доступность и качество помещений, такие квартиры будут только расти по стоимости.

Второй вариант – сдавать квартиру в аренду. Это более долгий способ получения прибыли, но не менее эффективный. Минимальная аренда однушки на данный момент стоит около 300 евро или 625 белорусских рублей, двушки – около 400 евро или 780 белорусских рублей. Качественный ремонт и расширение инфраструктуры по мере застройки квартала увеличивает ставки до 350 и 450 евро соответственно.

Как выбрать объект для инвестиций?

Все просто: совмещаем самый длинный список преимуществ и самый высокий индекс надежности застройщика и получаем лучший вариант для инвестирования.

"Я покупаю только определенные типы недвижимости. Это, как правило, многоквартирные дома в престижных местах, которые обеспечивают стабильный денежный поток и большой потенциал для будущего повышения стоимости",- делится своим опытом эксперт по продажам, автор колонок-бестселлеров в New York Times Грант Кардоне.

Cегодня в Минске большой выбор новостроек. Например, в ЖК Minsk World только в этом году стартовали продажи квартир в 20 домах. На этапе строительства застройщик предлагает хорошие скидки.

Почему недвижимость в этом жилом комплексе будет расти в цене? Ощутимо на ценник влияет транспортная доступность и инфраструктура.

Экономическим сердцем квартала будет Международный финансовый центр с тысячей рабочих мест. Сотрудники высокотехнологичных стартапов обязательно захотят купить или снять квартиру рядом с местом работы и смогут предложить за это высокую цену.

Важный пункт, который обязательно отметят и покупатели квартиры, и арендаторы – сочетание удобства и стиля внутри домов. Квартиры в Minsk World – это далеко не "хрущевки" и не "сталинки". Жильцы попадают в дом через дизайнерские лобби с местом для консьержа, зоной отдыха и санитарной комнатой. Скоростные бесшумные лифты и панорамные окна дополняют и без того большой список преимуществ для высокого ценника.

Так выглядит лобби дома "Канны"

Добавьте сюда высокий индекс надежности застройщика, который работает на белорусском рынке недвижимости уже 15 лет, и получите лучший вариант для инвестирования.

Выбрать и забронировать квартиру в многофункциональном комплексе Minsk World можно на сайте bir.by или по телефону 7675. Городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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