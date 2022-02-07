Какой будет погода 8 февраля. Прогноз синоптиков

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшие осадки и туман ожидаются в Беларуси 8 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник, 8 февраля, будет облачно с прояснениями. Ночью местами выпадут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Днем преимущественно по западной половине временами возможны осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами прогнозируются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, днем местами по западу порывы до 12 м/с.
Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от минус 5 до плюс 1 градуса, в дневные - от минус 1 до плюс 4 градусов.-0-
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