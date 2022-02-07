7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очень теплая для февраля погода сохранится в Беларуси в течение всей рабочей недели. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Как отметили синоптики, такой температурный режим значительно опережает календарь и соответствует климатическим показателям начала марта.

Во вторник, 8 февраля, ночью местами по стране выпадут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Днем преимущественно по западной половине временами прогнозируются осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от минус 5 до плюс 1 градуса, в дневные - от минус 1 до плюс 4 градусов.

В среду, 9 февраля, на большей части территории страны также будут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Местами возможен туман. Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит минус 4 - плюс 3. Днем температура воздуха будет ноль - 7 градусов тепла.

В четверг, 10 февраля, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Местами ожидается слабый туман. Ветер западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью ожидается минус 1 - плюс 6. Днем воздух прогреется до 1-8 градусов тепла.

В пятницу, 11 февраля, временами возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами прогнозируется туман. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов, в дневные - от нуля до 5 градусов тепла.-0-