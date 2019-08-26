Какой вкус у победы? Во вторник кулинарный эксперт разыграет 100 000 рублей от "Евроопт"

У каждого победителя игры
Призы 127-го тура популярной игры разыграют во вторник, 27 августа, в минском гипермаркете "Евроопт" по ул. Казимировской, 6, а участвовать в розыгрыше будут игровые коды, полученные за покупки в магазинах
Победителям достанется более 12 000 разных призов, включая три приза по 40 000 рублей. А "главный блюдом" станет огромная сумма в 100 000 рублей, которую разыграет кулинарный эксперт и телеведущая Татьяна Бородкина.
Традиционно розыгрыш будет транслироваться в прямом эфире телеканала
Важная новость! Со 128-го тура в игре
Так что не забудьте забежать в магазины
Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 127". Срок проведения: 12.08.2019 г. - 31.10.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3609 от 01.08.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 128". Срок проведения: 26.08.2019 г. - 14.11.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3616 от 14.08.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.