Какой вкус у победы? Во вторник кулинарный эксперт разыграет 100 000 рублей от "Евроопт"

Завтра будут разыграны призы 127-го тура игры "Удача в придачу!". Смотрите в 18.20 на ОНТ!

У каждого победителя игры "Удача в придачу!" от торговой сети "Евроопт" свой рецепт успеха. Но есть один общий "ингредиент" - в корзинках у них лежал "товар удачи"!

Призы 127-го тура популярной игры разыграют во вторник, 27 августа, в минском гипермаркете "Евроопт" по ул. Казимировской, 6, а участвовать в розыгрыше будут игровые коды, полученные за покупки в магазинах "Евроопт" и "Хит!" с 12 по 25 августа.

Победителям достанется более 12 000 разных призов, включая три приза по 40 000 рублей. А "главный блюдом" станет огромная сумма в 100 000 рублей, которую разыграет кулинарный эксперт и телеведущая Татьяна Бородкина.

Главный приз - 100 000 рублей - разыграет кулинарный эксперт и телеведущая Татьяна Бородкина

Традиционно розыгрыш будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ , а также на сайте evroopt.by и официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало в 18.20. Не пропустите - будет интересно!

Важная новость! Со 128-го тура в игре "Удача в придачу!" могут участвовать не только покупатели магазинов "Евроопт" и "Хит!" , но и покупатели онлайн-гипермаркета "Е-доставка" . Розыгрыш призов этого тура состоится 10 сентября. Чтобы принять участие, достаточно получить игровые коды за покупки с 26 августа по 8 сентября.

Так что не забудьте забежать в магазины "Евроопт" или "Хит!" ) или заглянуть на сайт e-dostavka.by за покупками и за удачей. Возможно, фортуна вас там уже заждалась!

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 127". Срок проведения: 12.08.2019 г. - 31.10.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3609 от 01.08.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 128". Срок проведения: 26.08.2019 г. - 14.11.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3616 от 14.08.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

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