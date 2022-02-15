Калинкович: количество административных правонарушений в 2021 году сократилось

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество административных правонарушений в прошлом году сократилось. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Количество административных нарушений в прошлом году сократилось. Мы объясняем это стабилизацией общественного порядка и угасанием протестной активности. Уменьшилось поступление в суды разного рода гражданских и экономических дел. С теми объемами судебной нагрузки, которые сегодня существуют, наши сотрудники справляются успешно. В независимых международных рейтинговых агентствах наше правосудие сохраняет достаточно высокие места", - сказал Валерий Калинкович.

В прошлом году продолжилась работа по укреплению материально-технической базы судов. По словам первого зампреда, завершено строительство двух новых зданий, ряд объектов капитально отремонтирован, более чем в 30 зданиях судов выполнен текущий ремонт. Государственной программой предусмотрены мероприятия по созданию безбарьерной среды для лиц с ослабленными физическими возможностями.

Судебная система Беларуси соответствует техническому прогрессу, отметил Валерий Калинкович. В нее активно и успешно внедряются современные информационные технологии. "В полном объеме освоена аудио- и видеофиксация хода судебных заседаний. Активно пополняется общедоступный банк данных судебных постановлений, созданный на платформе Национального центра правовой информации: он уже содержит более 70 тыс. судебных решений. Мы нацеливаем суды на обеспечение доступности правосудия для граждан. В настоящее время достигнуты высокий уровень организации и культуры, правильное и своевременное рассмотрение дел, их законные и справедливые разрешения. Концепция правового социально ориентированного государства предполагает, что работа судов должна быть понятна для граждан, чтобы выносимые по конкретным делам и спорам решения находили положительный отклик", - подвел итог Валерий Калинкович.-0-

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