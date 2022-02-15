Калинкович: наши судьи прекрасно осознают важность своей социальной роли

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наши судьи сегодня прекрасно осознают важность своей социальной роли. Такую точку зрения во время общения с журналистами выразил первый заместитель председателя Верховного суда Республики Беларусь Валерий Калинкович, передает корреспондент БЕЛТА. Он рассказал, сколько работников судебной системы подвергались угрозам за последние два года.

"В 2020 году различного рода давлению подверглись 74 судьи. Были зафиксированы 3 случая повреждения имущества самих судей либо членов их семей. В прошлом году подобного рода травле подверглись 94 судьи. По данному факту возбуждено более 100 уголовных дел. Некоторые еще расследуются, некоторые уже рассмотрены. Были найдены конкретные виновники. Достаточно сказать, что в истекшем году за оскорбление судей были осуждены 18 человек. Поэтому тем, кто пытается таким образом проявлять себя во внешнем мире и незаконно воздействовать на судейский корпус, надо серьезно задуматься. К сожалению, мы не можем полностью закрыться от этих публикаций, оскорблений и угроз. Они свидетельствуют, главным образом, об отсутствии совести и культуры у людей, которые этим занимаются. Но меры безопасности принимаются там, где это необходимо, и применяются достаточно эффективно", - сообщил Валерий Калинкович.

По мнению первого заместителя Председателя Верховного суда, люди, от которых поступают угрозы и оскорбления в адрес работников государственного аппарата, надеются разрушить сам государственный и конституционный строй Республики Беларусь.

"Смысл подобного рода акций состоит в том, чтобы посеять неуверенность в рядах не только судейского корпуса, но и всего государственного аппарата. Заставить людей испугаться, разбежаться в разные стороны. Основная цель такая. Нетрудно себе представить, что может быть дальше. Однако людей, которые действительно желают, чтобы все разбежались и государство рухнуло, ничтожное меньшинство. Они никогда не будут определять дальнейшие пути развития белорусской нации. И я сегодня могу с уверенностью сказать, что в непростое для нашей страны время подавляющее большинство представителей судейского корпуса сохранило верность своей присяге. Каждый судья, вступая в должность, приносит ее белорусскому народу, а не авторам комментариев в Telegram. Наши судебные представители продолжали и продолжают выполнять свой долг служения людям и правосудию. Во многом благодаря их профессионализму, ответственности и мужеству нам удалось сохранить режим законности правопорядка в стране и обеспечить стабильное функционирование институтов судебной власти. Мы говорим и об эффективной судебной защите законных прав и интересов наших граждан, которые действительно в ней нуждаются. Сегодня судейский корпус и другие работники судов глубоко осознают выполняемую социальную роль. Они осознают и ту меру ответственности за то дело, которое им поручено, и способны выполнять свою работу на достойном уровне", - подчеркнул Валерий Калинкович.-0-

Законопроект, позволяющий обжаловать приговор Верховного суда, находится на рассмотрении Президента