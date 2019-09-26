Калинкович отмечает недопустимость давления на суд через публикации в интернете

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович отметил недопустимость давления на суд через публикации в интернете. Об этом он заявил, общаясь с журналистами перед Пленумом Верховного суда, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается общих проявлений давления на правосудие в той или иной форме, то гораздо чаще мы его испытываем в интернете, а также в результате преждевременной публикации в различных СМИ сюжетов об уголовных делах, в которых презюмируется виновность задержанного в подозрении в совершении преступления. Иногда сразу дается юридическая квалификация, иногда даже предполагается, какое наказание будет назначено", - сказал Валерий Калинкович.

"Может, это и не прямое давление на судью, однако распространение подобного рода информации формирует определенное общественное мнение, порой нездоровый интерес к организации и ходу самого судебного процесса и осложняет нашу работу по созданию условий для спокойного, объективного и беспристрастного исследования обстоятельств дела", - добавил первый заместитель председателя.

Что касается конкретного факта, связанного с давлением на суд со стороны следствия (который обсуждался на недавнем совещании у Президента о работе правоохранительной системы), этот вопрос будет решаться в установленном законодательством порядке, отметил Валерий Калинкович.

Поэтому, по его словам, правильнее говорить о том, что проблема давления на суд комплексная. Вместе с тем главным принципом уголовного судопроизводства является принцип презумпции невиновности, который должен, невзирая на внешние проявления, соблюдаться по каждому уголовному делу как судами первой инстанции, так и вышестоящими.

Проектом постановления Пленума подчеркивается, что решения судов первой инстанции и апелляционные решения должны быть законными, обоснованными, идти не только от буквы закона, но и от жизни.-0-