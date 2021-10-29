Калистратов: для стабилизации ситуации по ценам необходимо насытить рынок аналогами лекарственных препаратов

Начальник управления предпринимательской деятельности, ценообразования и государственного имущества Министерства здравоохранения Дмитрий Калистратов рассказал, что сотрудники ведомства регулярно проводят мониторинг цен на лекарственные препараты, реализуемые в государственной аптечной сети, занимающей около 40% рынка Беларуси:

- Мы стараемся сделать цены доступными. Во-первых, в сети государственных аптек не применяются максимальные торговые и оптовые надбавки. Во-вторых, предоставляются скидки: на отечественные лекарственные препараты - 5%, на импортные - 2%. Помимо этого, постоянно проводим переговоры как с белорусскими, так и с зарубежными фармацевтическими производителями, чтобы они либо сохранили ранее предоставляемые цены, либо снизили их.

Резерв по снижению цен в государственной аптечной сети, по словам Дмитрия Калистратова, недостаточно велик, так как рентабельность за истекший период по предприятиям системы "Фармация" составила от 0,1% до 1,6%. В этой связи дальнейшее снижение надбавок или увеличение скидки приведет к убыточности торговой сети. Кроме того проводятся мероприятия по оптимизации расходов на реализацию лекарственных средств.

- Для стабилизации ситуации по ценам необходимо насытить рынок аналогами лекарственных препаратов, что поможет создать конкурентные условия. Для этого Минздрав принял решения по упрощению процедуры регистрации, то есть входа на белорусский рынок импортных лекарственных средств, что, на наш взгляд, позволит создать конкурентные условия и снизить тем самым цены, - говорит Дмитрий Калистратов. - Мы ожидаем от аптечных сетей лояльного отношения и добросовестного поведения на рынке после вступления в силу указа №383. Будем убедительно просить их повернуться лицом к населению и вести социально ориентированную политику в области ценообразования на лекарственные препараты.

Вадим Банный,

газета "7 дней".-0-