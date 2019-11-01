Канары по цене Египта: в Минск пришел крупнейший туроператор Польши ITAKA

Отправиться на Мадейру или Канарские острова по цене путешествия в Египет жители Минска смогут с ноября этого года. ITAKA предлагает более 30 направлений, в том числе экзотические для белорусов Занзибар, Мадагаскар и Кабо-Верде. Конкурировать фирма планирует не только с туристическими операторами, но и лоукостами. Все вылеты осуществляются чартерами из аэропортов Вильнюса и Варшавы, в отдельных случаях цена тура соизмерима с ценой за перелет.

Оценить пакетный отдых по европейским стандартам можно будет уже в первую неделю ноября. Цена путешествия на Мадейру на восемь дней с перелетом и проживанием в четырехзвездочном отеле, завтраками и ужинами составит от 429 евро с человека. Путевки на Канарские острова на такое же количество дней с питанием по принципу "все включено" стоят от 490 евро. Недельный круиз по шести островам архипелага обойдется в сумму от 624 евро.

"В отдельных случаях выгода составляет до 40%, - рассказывает Игорь Андроникиди, представитель ITAKA в Беларуси. - Малоисследованные белорусскими туристами Мальдивы, Занзибар и Мадагаскар с прямым перелетом из Вильнюса или Варшавы и проживанием по системе "все включено" доступны по цене от 1074 евро с человека, что соизмеримо со стоимостью одного только авиабилета при самостоятельном бронировании".

По правилам европейских перевозок, задержка чартеров жестко наказывается, поэтому вероятность застрять в аэропорту на несколько часов при вылете из стран шенгена минимальна. Всем своим клиентам ITAKA оказывается помощь при оформлении многократной визы.

Трансфер до аэропорта Вильнюса обойдется в сумму около 10 евро. Для тех, кто решит добираться до Литвы или Польши на своем авто, предусмотрена бесплатная парковка в аэропорту.

"Наши популярные направления открыты для пляжного отдыха 365 дней в году, это отличная альтернатива востребованным у белорусов турам в Египет и Турцию, - дополнил Игорь Андроникиди. - Путешественники вольны выбирать подходящий именно им формат отдыха. Это может быть как ленивое времяпрепровождение у бассейна с аниматорами, так и экстремальный подъем на вулкан и занятия серфингом".

Минский офис ITAKA работает по адресу ул.Бобруйская, 21 (напротив ТРЦ Galileo). Сотрудники компании говорят на белорусском, русском и английском языках.

Первые минские туристы смогут отправиться в экзотический отпуск уже в эти выходные. Предусмотрены регулярные скидки, акции и другие подарки клиентам. Подробнее о горящих предложениях можно узнать в Instagram-аккаунте компании @itakaminsk.

ITAKA - ведущий туристический оператор Польши. В этом году компания отмечает 30-летие. Туроператор предлагает отдых на ведущих европейских и африканских курортах с вылетами из Вильнюса и Польши. ITAKA работает только с надежными гостиничными сетями и авиаперевозчиками, формирует пакетные пляжные туры по системе "все включено" по выгодным ценам, а также программы для путешественников, которые предпочитают активный отдых.

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