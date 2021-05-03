Каноны творчества преподавателей БГАИ раскроют на выставке в Минске

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставочный проект "Каноны творчества", посвященный 75-летию основания Белорусской государственной академии искусств, откроется 13 мая в Художественной галерее Михаила Савицкого, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Академическая школа Беларуси - цельное художественное проявление, которое сохраняет путь развития исторически устойчивых форм национального искусства и находится в контексте современных приоритетных европейских и мировых тенденций. Среди преподавателей и выпускников академии - деятели искусств, известные как в Беларуси, так и во всем мире. Многие из них имеют высшие государственные награды республики и других стран, зарекомендовали себя на престижных мировых конкурсах и выставочных проектах", - рассказали организаторы проекта.

Основная идея юбилейного проекта - представить творческие амплуа преподавателей и сотрудников академии, которые вдохновляют на новые открытия, прививают молодым авторам любовь к искусству.

Экспозиция проекта "Каноны творчества" представлена широким диапазоном традиционных и современных видов, жанров и направлений художественного, декоративно-прикладного и фотоискусства. На выставке будут произведения таких творцов, как Владимир Товстик, Владимир Зинкевич, Владимир Слободчиков, Виктор Барабанцев, Михаил Борозна, Константин Костюченко, Валерий Слаук, Юрий Хилько, Владимир Масленников, Всеволод Свентоховский, Александра Дятлова, Анна Кононова, Михаил Шиков, Иван Конон, Лев Толбузин, Елизавета Пастушенко, Ольга Мельник-Малахова, Алеся Скоробогатая, Антон Вырво и др.

Посетить экспозицию можно до 20 июня. Организаторы проекта - Министерство культуры, Минский горисполком, Музей истории города Минска и Белорусская государственная академия искусств.

БГАИ - престижный вуз страны, ведущее учреждение национального образования в сфере профессионального искусства - театрального, декоративно-прикладного, кино-, телеискусства и дизайна. У академии богатая история и традиции, сформированные педагогические приемы. Свою летопись учреждение начало в послевоенное время, когда в 1945 году был основан Белорусский государственный театральный институт. В 1953 году он переименован в Белорусский государственный театрально-художественный институт, который в 1991 году реорганизовали в Белорусскую академию искусств. Современное название присвоено в 2001 году.-0-