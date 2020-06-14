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14 июня 2020, 21:17

Капремонт, качество ЖКУ и работа с населением - Хмель о стоящих перед Минжилкомхозом задачах

Фото из архива
Фото из архива

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. О стоящих перед Минжилкомхозом задачах, выполнении капитального ремонта жилфонда, качестве жилищно-коммунальных услуг и работе с населением в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель, сообщает БЕЛТА.

"Мы четко понимаем задачи, которые нужно в отрасли решать, и совещание с участием главы государства в Полоцке очень помогло уделить внимание и приоритетным вопросам. Сегодня я четко разделяю таких два понятия, как результативность и эффективность работы. Если результативность оценивает население, то говорить о хорошей результативности сегодня еще рано, и это основной посыл главы государства и основная задача в моей работе. Нужно уделить больше внимания работе с населением, не население должно обращаться к нам с жалобами, а мы должны дойти до него и узнать, что его беспокоит, и решить проблемы по мере возможности", - отметил министр. Эффективность, по его мнению, это соотношение результативности и затрат, которые несет отрасль на оказание жилищно-коммунальных услуг. "И здесь важна такая задача, как внедрение новых технологий и малой механизации по благоустройству и уборке населенных пунктов. Мы об этом говорили также с Президентом, он поддержал нас, и будет оказана помощь в закупке техники по льготным ставкам. Надеюсь, что до конца года мы уже будем внедрять эту технику в наших организациях и, безусловно, это окажет значимое влияние дальнейшее развитие ЖКХ", - подчеркнул он.

Говоря о проведении капитального ремонта жилищного фонда, Андрей Хмель отметил, что этот вопрос стоит сегодня наиболее остро в стране, потому что около 40% всех обращений граждан касаются именно проведения капремонта зданий. "Мы понимаем, что капремонт - это важная задача, ведь протекающие кровли - это нонсенс, такого быть не должно. Что касается качества проведения ремонтов и их сроков, все нормативы установлены, самое главное - это четкий контроль за их проведением, каждый специалист должен понимать, за что именно он отвечает", - считает министр. По его информации, приблизительный срок жизни дома от строительства до капитального ремонта при нормальной эксплуатации 30-35 лет. "Если сегодня производить капремонт меньше чем 3% от общего жилфонда страны, то мы опять вернемся к критической ситуации с состоянием жилищного фонда. 3% - это минимальный предел, мы его придерживаемся, его поддержал глава государства, и мы будем настаивать, чтобы в этом объеме эта работа производилась", - рассказал руководитель ведомства.

Также министр рассказал, что несколько лет назад Президент затронул проблемы использования лифтов, которые превысили срок эксплуатации. "На тот момент таких лифтов было 11,3 тыс., на сегодняшний день более 8 тыс. лифтов заменено за эти два года, и в этом году эта работа будет завершена. Поручение главы государства будет выполнено, и в дальнейшем лифты будут меняться в плановом порядке", - сообщил Андрей Хмель.

Что касается жилищно-коммунальных услуг, министр отметил, что организации ЖКХ при оказании услуг вынуждены сдерживать свои затраты, применяя новые методы и технологии в своей работе. Благодаря внедрению такой системы отрасли удалось снизить бюджетное субсидирование на сумму около Br200 млн. "Также сегодня можно сказать, что практически все ЖКУ, кроме подогрева воды и отопления, окупаемые и оплачиваются населением в полном объеме. По итогам 2020 года мы прогнозируем, что в целом услуги будут окупаться на уровне 83% с небольшим", - отметил глава ведомства.

Сегодня в стране чуть более 4 млн лицевых счетов, на начало этого года просроченными были 340 тыс. лицевых счетов, это чуть более 8%. "Я не скажу, что сумма критическая, но и не скажу, что это мало, потому что это десятки миллионов рублей, которые не оплачены именно населением", - подчеркнул Андрей Хмель.

Также министр поделился своим мнением о службе 115: "Сама идея создания службы 115 очень хорошая. В ближайшее время мы выработаем для себя определенный комплекс мер, который усилит работу службы. Многие говорят, что ЖКХ - это живи, как хочется, но это не так. У ЖКХ есть хозяин, и глава государства на совещании сказал, что хозяин ЖКХ - это председатель горисполкома". По словам министра, Минжилкомхоз будет интеллектуальным центром по внедрению новейших технологий, предложениям для снижения затрат и разработке нормативных документов. "Население Беларуси будет видеть, как в лучшую сторону меняется качество предоставления жилищно-коммунальных услуг и улучшается благоустройство мест проживания человека", - высказал уверенность Андрей Хмель.-0-

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