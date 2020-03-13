Караев на своем примере пояснил, как в Беларуси отслеживаются контакты с зараженными коронавирусом

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Юрий Караев рассказал, как тщательно в Беларуси следят за зараженными коронавирусом и оперативно выявляют круг контактировавших с ними, в программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Глава МВД решил на две недели добровольно уйти на карантин из-за повышенной ответственности и пристального внимания в стране к зараженным коронавирусом. По словам Юрия Караева, для него и его коллег источником опасности могла стать цепочка контактировавших со студентом из Ирана, у которого первым в Беларуси обнаружили вирус.

"Человек, у которого он (студент. - Прим. БЕЛТА) проживал, контактировал с одним из госчиновников. Тот - уже с другим. На совещании правоохранителей получилось так, что все мы могли бы контактировать с этим источником. Вся длинная цепочка была отслежена. Это говорит о том, что ситуации с коронавирусом уделяется очень большое внимание: контакты всех уровней отслеживаются", - пояснил Юрий Караев.

После того, как возникла гипотетическая возможность заражения, министр с коллегами решили убедиться, что они не являются носителями вируса, и сдали анализы. Затем Юрий Караев ушел на карантин. Он отметил: после двух недель пройдет повторный тест на коронавирус, чтобы окончательно подтвердить результат.

Вторая причина карантина главы МВД заключается в том, что его сын вернулся из Китая как раз в то время, когда там фиксировался коронавирус. После этого в семье ограничили круг общения, при этом никаких признаков заболевания не выявлено, все чувствуют себя хорошо.

Юрий Караев отметил, что в правоохранительных органах часто проводят инструктажи по нормам профилактики, чтобы обезопасить сотрудников от риска заражения инфекцией.-0-