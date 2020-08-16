Караев: по всем случаям превышения полномочий мы разберемся после стабилизации ситуации в стране

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По всем случаям насилия и превышения полномочий со стороны милиции Министерство внутренних дел проведет проверки после стабилизации ситуации в стране. Об этом заявил сегодня журналистам министр внутренних дел Юрий Караев на митинге на площади Независимости в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это очень плохо, я против этого. Так быть не должно. По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет", - сказал Юрий Караев.

Министр подчеркнул, что не будет сейчас принимать какие-либо действия, чтобы не деморализовать милицию на благо заграничных кукловодов. В то же время он обратил внимание, что необходимая помощь пострадавшим гражданам, которые сейчас находятся в местах лишения свободы, оказывается. "Они должны находиться в нормальных условиях, - сказал глава МВД. - Я уже сказал, что сожалею об избитых и беру на себя ответственность".

Юрий Караев также отметил и случаи нападения на правоохранителей, в частности, наезды на сотрудников ГАИ. "Они (автомобилисты. - Прим. БЕЛТА) между собой переговариваются: "Ух ты, сколько милиционеров мы задавили. Как прекрасно, что мы их переломали". Я скажу: хотелось бы с ними по справедливости и по суду, но не знаю, как удержу личный состав, что будет со следующим, кто наедет на милиционера, - это попытка убийства, - жестко высказался министр. - У тысячи избитых есть родственники, и я еще раз сожалею. Но они избиты, а эти (сотрудники милиции. - Прим. БЕЛТА) покалечены".

По словам руководителя МВД, в адрес правоохранителей и их семей поступают угрозы. Поступающие так люди не останутся безнаказанными, подчеркнул он. "Когда они звонят детям и женам моих сотрудников, в первую очередь ОМОНу, это беспредел. А если мы найдем их детей и жен, что будет? Мы не можем, не имеем права, в эти дни я сдерживаю свой личный состав: мы выдержанное подразделение и не мстим никому, мы за то, чтобы был мир".-0-