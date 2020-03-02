Караев вручил нагрудные знаки за содействие милиции

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нагрудные знаки "За садзейнічанне" вручил министр внутренних дел Юрий Караев гражданам, оказавшим в 2019 году содействие правоохранителям в охране общественного порядка, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня министр внутренних дел Юрий Караев в войсковой части 3214 в Минске встретился с теми, кто оказал содействие правоохранителям в охране общественного порядка, профилактике, выявлении и пресечении правонарушений. Также глава МВД вручил им награды и памятные сувениры. Для приглашенных была организована экскурсия по бригаде специального назначения внутренних войск МВД.

"Такое мероприятие проводится впервые. Мы решили неравнодушных к охране правопорядка пригласить к себе, поблагодарить, вручить знаки за взаимодействие, - сказал министр. - И мы такие мероприятия будем, наверное, повторять дальше и введем такую хорошую традицию".

Всего в списке награжденных 16 человек. Среди них только две девочки - это 14-летние Диана Сачек и Злата Дягель из Полоцка. Они вместе со своим сверстником Максимом Бубновым и его друзьями в апреле прошлого года помогли задержать педофила. "Заметили первыми девочки и позвонили мне", - рассказал Максим. Сначала они услышали крики, потом увидели на горе яркую куртку. "Решили подняться на противоположную сторону. Мужчина и девочка, увидев нас, начали уходить. Девочка кричала, я увидела, что это моя знакомая. Мы позвонили мальчикам, чтобы они помогли", - рассказала Диана.

Подростки направились за мужчиной и девочкой, которые шли по дворам, а потом разделились. "Мы начали расспрашивать девочку, мальчики же пытались догнать мужчину, - поделилась подробностями Диана. - Как мы потом поняли, он ее щекотал или что-то такое". С мужчиной девочка была знакома, они общались. "Там долгая история", - говорят подруги. "Если мужчина убегал, было понятно: он с ней не в прятки играл", - добавил Максим.

В итоге было возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней. Во время следствия у подозреваемого были изъяты биообразцы. Выяснилось, что фигурант причастен к преступлению в отношении малолетней, которое произошло в феврале 2017-го в Минском районе.

Как подчеркнул Юрий Караев, сейчас позиция "моя хата с краю" - скорее исключение. "Я такой комментарий услышал о парнях, которые совсем недавно в подземном переходе задержать грабителя: "Если бы такими были все, можно было бы милицию сократить". Так вот я за эти слова подписываюсь. Если бы такими были все, можно было бы меньше милиционеров на улице держать. И таких людей становится больше. Конечно, это очень хорошо", - отметил министр.-0-