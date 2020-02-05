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05 февраля 2020, 15:42

Караник о профилактике коронавируса: мы настроены на эффективность, а не на эффектность

Владимир Караник. Фото из архива
Владимир Караник. Фото из архива
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5 февраля, Мачулищи /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики настроены на эффективную, а не на эффектную работу по профилактике в стране коронавируса. Об этом заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы настроены не на эффектность, мы настроены на эффективность. Соответственно, стараемся быть не сильно заметными, но эффективными", - подчеркнул министр.

Комментируя информацию в СМИ о том, что прибывший недавно в Минск китайский музыкант не прошел соответствующий контроль, Владимир Караник отметил, что Минздрав очень серьезно относится к сообщениям о недостаточном контроле за ситуацией. "Мы проанализировали записи видеонаблюдения. Видно, что данный гражданин прошел через два тепловизора, соответственно, у него дважды была проверена температура тела. Кроме того, ему было рекомендовано сдать анализ - на сегодняшний момент это добровольная процедура. По каким-то причинам он пошел непосредственно на паспортный контроль, после чего выпил кофе, купил газету и уехал. Но с ним установлена связь, мы отправили его в инфекционную больницу, где у него взяты все необходимые анализы", - рассказал глава Минздрава.

Китайский гражданин позже пояснил, что не совсем понял требования и рекомендации. Чтобы больше не допустить подобных случаев, министерство подготовило дополнительные информационные материалы, в том числе на китайском языке. "Кроме того, мы сейчас очень активно работаем с министерствами образования и промышленности, чтобы получить списки всех китайских граждан, которые должны приехать в нашу страну. Те, кто будет пересекать наши внешние границы, будут проходить контроль на пограничных пунктах. А те, кто будет приезжать через Российскую Федерацию, будут проходить контроль по месту проживания", - добавил министр.

Что касается десяти белорусов, которые улетели из Уханя в Россию, они размещены на карантин под Тюменью. "Несмотря на дефицит мест, российское МЧС забрало наших граждан, - подчеркнул Владимир Караник. - Мы получили заверение от казахских и российских коллег, что в случае необходимости нашим гражданам, находящимся в Китае, будет предоставлена возможность эвакуироваться. То есть их никто там не бросит".

В Беларуси проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом нового типа. Минздрав рекомендует воздержаться от посещения Китая, в пунктах пропуска на государственной границе проводится усиленный санитарно-карантинный контроль лиц, прибывающих на территорию страны, в том числе с использованием тепловизионного оборудования. В 23 пунктах пропуска организован забор материала для лабораторного обследования граждан, прибывающих из КНР.

С 1 по 4 февраля через санитарно-карантинный контроль Национального аэропорта Минск прошли более 51 тыс. человек. Случаев заболевания выявлено не было.

Всего по состоянию на 4 февраля, за время проведения мероприятий в связи со вспышкой заболевания, в Беларуси были взяты пробы у более чем 300 граждан, которые ранее находились в КНР. Коронавирус не выявлен. У 70 из них были обнаружены симптомы острой респираторной инфекции. Эти граждане были госпитализированы в инфекционные стационары, им оказана необходимая медицинская помощь, проведены дополнительные лабораторные исследования.-0-

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Караник Министерство здравоохранения
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