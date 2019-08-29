Караник: первые результаты решения поставленных Президентом задач люди увидят к началу 2020 года

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые результаты решения поставленных главой государства перед министром здравоохранения задач люди увидят к началу 2020 года. Об этом руководитель ведомства Владимир Караник заявил в эфире телеканала ОНТ , сообщает БЕЛТА.

Назначая нового министра здравоохранения, Президент поставил перед ним задачу привести отрасль в чувства.

"Сроки Президентом поставлены достаточно жесткие. 1 января 2020 года все инициативы, которые были высказаны и поддержаны, должны обрести реальность в виде каких-то документов, четких планов, первых результатов реализации документации, - отметил министр. - Времени на раскачку здесь никто не дал. Естественно, многие инициативы носят глобальный характер: перераспределение потоков пациентов, введение механизмов аккредитации. Они будут реализовываться на протяжении нескольких лет".

Вместе с тем Владимир Караник добавил: "Мы настроены на то, чтобы первые результаты люди увидели в обозначенные главой государства сроки".-0-