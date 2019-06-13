Караник рассказал, как в Беларуси будут развивать систему скрининга онкозаболеваний

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Владимир Караник, отвечая во время пресс-конференции на вопрос корреспондента БЕЛТА, рассказал, как в Беларуси будут развивать систему скрининга онкологических заболеваний.

Здесь должны быть выверенные решения, отметил министр. На первом этапе в ходе пилотных проектов планируется отработать методику и информационное обеспечение, рациональное использование оборудования, обучить кадры и др. В первую очередь этими задачами будут заниматься профильные центры. Все прогрессивное внедрят в практическое здравоохранение.

Проводить скрининговые мероприятия по основным локализациям по всей стране сегодня технически достаточно сложно, к тому же население не совсем к этому готово. Более того, требуется большое количество уже обученного персонала, чтобы не допустить множества ложноположительных или ложноотрицательных результатов.

Например, в Минске работает 13 маммографических комплексов, в скрининге задействовано, по сути, два. Один из них в онкодиспансере. Опыт показал, что количество ложноположительных заключений здесь меньше, а пропускная способность выше (если в среднем на аппарате проводится 5-6 тыс. исследований в год, то в онкодиспансере более 11 тыс.). Проводится анализ: за счет чего удалось добиться такого результата, чтобы другие аппараты работали по тем же принципам.

"Тогда мы получим швейцарский опыт. Возможно, такой подход окажется для нашей страны рациональным", - отметил Владимир Караник. Он пояснил, что сначала там создали систему скрининга, отработали все методики, обучили специалистов, затем стали приглашать население пройти обследование. Беларусь сейчас находится на этапе, когда создается система и ведется подготовка кадров для проведения скринингов. Позже их в первую очередь будут внедрять в районах, где ситуация со смертностью от онкопатологии самая неблагоприятная.

Вместе с тем важно понимать, подчеркнул министр, что скрининг, в котором участвует менее 70% населения, экономически и клинически нецелесообразен, он не оправдывает себя.-0-