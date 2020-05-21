Караник рассказал о новшествах в лицензировании медицинской деятельности

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Владимир Караник рассказал сегодня журналистам о новшествах в лицензировании медицинской деятельности, после встречи по этому вопросу с главой государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Караник и помощник Президента Александр Косинец доложили Александру Лукашенко о проекте правительственного постановления "О перечне процедур (исследований, манипуляций), относящихся к работам и услугам, составляющим лицензируемую медицинскую деятельность". Похожий документ уже принимался Совмином в марте 2011 года, однако, по мнению Минздрава, возникла необходимость обновить его положения.

"Основной подход в том, что мы не должны препятствовать развитию сферы медицинских услуг, но при этом требования к безопасности пациентов должны свято соблюдаться. Этот подход и реализован в постановлении. Президент внимательно ознакомился с предлагаемыми вариантами, что относится к медицинским услугам, какие изменения произошли в лицензировании. Данное постановление глава государства поддержал", - рассказал Владимир Караник.

Он отметил, что медицинская деятельность давно лицензируется в Беларуси, сейчас решили более четко разграничить СПА-услуги: когда они являются бытовыми, а когда - медицинскими. "По одним параметрам, если они не превышаются, услуга оказывает общеукрепляющее или релаксирующее воздействие и может выполняться без получения медицинской лицензии. При определенных параметрах она может оказывать более сильное воздействие на организм, поэтому должна проводиться специалистами с медицинским образованием и в учреждениях, которые имеют лицензию на медицинскую деятельность. Серая зона, которая раньше здесь была, урегулирована", - пояснил он.

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