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25 марта 2020, 17:56

Караник: точечный подход позволяет сдерживать распространение COVID-19

Владимир Караник. Фото из архива
Владимир Караник. Фото из архива
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25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Точечный подход в борьбе с коронавирусом COVID-19 позволяет сдерживать его распространение в Беларуси, заявил министр здравоохранения Владимир Караник во время стрима для студентов, передает корреспондент БЕЛТА.

Во всех точках въезда в страну организованы санитарно-контрольные пункты, где налажена тотальная термометрия. Эта система контроля работает, отметил Владимир Караник. У более чем 250 человек, прилетевших в аэропорт, таким образом выявили признаки вирусной инфекции, но у абсолютного большинства из них был грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция. Если тест на коронавирус оказывается положительным, медики наблюдают за контактами этого пациента. "Такое точечное воздействие позволяет сдерживать распространение вирусной инфекции", - сказал министр.

В борьбе с вирусом каждая страна выбирает свою стратегию исходя из имеющихся ресурсов. При этом основная задача заключается в том, чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения, когда количество пациентов превышает возможности по оказанию медпомощи. В Беларуси, благодаря сохраненной санитарно-эпидемиологической службе, это удается, считает Владимир Караник. По каждому случаю COVID-19 проводится эпидрасследование, что позволяет точечными воздействиями контролировать ситуацию, разрывать цепочки передачи инфекции.

Меры разобщения людей в виде карантинных мероприятий могут быть альтернативой для страны при отсутствии санслужбы или невозможности провести эпидрасследование из-за большого количества пациентов, отметил министр. Однако, чтобы эти меры привели к снижению заболеваемости в долгосрочной перспективе, они должны продлиться 12-13 недель. Вряд ли какая-либо страна выдержит столь длительную полную изоляцию, считает он. Некоторые страны, наблюдая перегрузку системы здравоохранения, вводят достаточно жесткие меры для снижения скорости передачи инфекции. Когда система здравоохранения "разгрузится", их ослабляют в надежде, что следующий пик заболеваемости будет не столь серьезным и система с ним справится.

Благодаря проводимой профилактической работе и созданному резерву коечного фонда в Беларуси удается удерживать развитие ситуации в пределах ресурсных возможностей системы здравоохранения. Перепрофилированы больницы для размещения контактов первого уровня. Это позволяет разделить потоки людей с возможным инфекционным процессом и пациентов после хирургического вмешательства, с инфарктами, инсультами. "То, что наши мероприятия не такие эффектные, не значит, что они менее эффективные", - заключил Владимир Караник.-0-

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Вместе с тем, как отметил министр здравоохранения Владимир Караник, проводится усиленный контроль состояния здоровья студентов. При малейших признаках вирусной инфекции их призывают остаться дома или в общежитии и вызвать врача.

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