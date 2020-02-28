Караник: у студента из Ирана нет клинических симптомов коронавируса

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У студента из Ирана нет клинических симптомов коронавируса. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса. "У пациента нет клинических симптомов. На сегодняшний момент его ничто не беспокоит. Он даже разместил по этому поводу обращение в социальных сетях и Telegram-канале", - обратил внимание министр.

Лабораторные исследования показывают наличие фрагментов РНК вируса. Это может свидетельствовать, например, о стадии носительства. "В любом случае человек находится под медицинским наблюдением и сегодня лечение ему не требуется", - добавил Владимир Караник.-0-

Караник: у одногруппников и преподавателей студента из Ирана нет признаков коронавируса Под меднаблюдением находятся 26 одногруппников и 7 преподавателей. "Никаких признаков болезни ни у кого нет", - проинформировал министр.

ВОЗ: белорусские медики показали готовность своевременно реагировать на коронавирус "Ни одна страна не застрахована от завоза. Вопрос в том, насколько она готова своевременно это выявить и принять все необходимые меры. То, что мы видим, - как раз готовность служб здравоохранения Беларуси", - сказал представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев.

Эпидситуация в Беларуси абсолютно контролируемая - Караник Министр здравоохранения Владимир Караник подчеркнул, что "на сегодня эпидемиологическая ситуация абсолютно контролируемая". Повода закрывать границы нет, это в принципе невозможно, считает он.

Харитончик: никакой чрезвычайной ситуации в БНТУ нет, все под контролем Ректоратом БНТУ в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения приняты все меры, чтобы локализовать данную проблему.

В Национальном аэропорту Минск рассказали о мерах по недопущению распространения коронавируса По всей территории аэровокзального комплекса установлены дезинфекторы, регулярно проводятся клининговые и дезинфекционные мероприятия в установленном порядке. Весь персонал, который задействован в обслуживании пассажиров и воздушных судов, оснащен индивидуальными средствами защиты.