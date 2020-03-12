Караник: закупочные цены на медоборудование удалось снизить в разы

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря изменению системы закупки медицинского оборудования цены на некоторые виды дорогостоящей техники удалось снизить в разы. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, цены снизились за счет организации более прозрачных конкурсов на закупку техники, а также работы напрямую с производителями. Например, в 2019 году было закуплено 12 компьютерных томографов, в текущем году планируется закупить столько же. "Цены изменились, когда начали работать напрямую с производителями. По многим позициям они упали более чем в два раза, - рассказал Владимир Караник. - Самый мощный на сегодня магнитно-резонансный томограф стоит уже не 3,3 млн евро, а 1,6 млн евро. Компьютерный томограф стоит не 700-800 тыс. евро, а от 350 до 400 тыс. евро. Это позволяет нам дооснащать медицинские учреждения".

Он подчеркнул, что сокращаются также сроки простоя медицинского оборудования. "Эта работа будет продолжена. Надеемся, что придет то время, когда простой оборудования будет измеряться не в месяцах, а в часах. Мы к этому приложим все усилия", - заверил Владимир Караник.

Модернизация учреждений здравоохранения, по его словам, будет продолжена. "На медицине никто экономить не собирается. Расходы на нее будут увеличиваться. Но мы должны эффективно использовать выделяемые ресурсы. А все, что у нас остается в виде экономии, будет направлено на дальнейшее развитие системы здравоохранения в целом", - отметил он.

Министр пояснил, что аккредитация медучреждений, которая будет проводиться с 2023 года, нацелена как раз на то, чтобы улучшить позиции организаций здравоохранения, а не закрыть часть из них. "В этом году оценим имеющийся потенциал, и у нас будет два года, чтобы все учреждения довести до того уровня, чтобы они соответствовали базовым стандартам аккредитации", - сказал он.

Владимир Караник также прокомментировал ситуацию с начислением заработной платы по новой системе расчетов, отметив, что у медработников она сохранена на том же уровне, что и до нововведений. Новый механизм расчета не подразумевал повышения зарплаты. "Это просто новая методика расчета, которая будет базовой. А на следующем этапе мы будем повышать зарплату, чтобы к 2025 году обеспечить двукратный рост, - подчеркнул министр. - Поручение Президента жесткое: мы должны обеспечить врачей не только зарплатой, но и современным оборудованием".-0-