Каранкевич: наш долг - окружить ветеранов вниманием и заботой

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. День Победы - один из главных праздников в Беларуси и дорог каждому. Об этом заявил журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич, который сегодня поздравил с наступающим праздником участника Великой Отечественной войны Василия Тарасенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Руководитель ведомства навестил Василия Тарасенко в Борисовской центральной районной больнице, где ветеран поправляет здоровье. Министр тепло пообщался с Василием Тарасенко, услышал рассказ о самых значимых для ветерана событиях войны и вручил памятные подарки.

Василий Тарасенко участвовал во многих сражениях ВОВ, проявил настоящее мужество и отвагу, за что был награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями "За боевые заслуги", медалями "За взятие Кенигсберга" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

"Думаю, нет в Беларуси такой семьи, которую бы не затронула война. Мы хорошо знаем, какой ценой завоеваны мир и независимость, гордимся доблестью и мужеством героев войны, выражаем глубокую благодарность и уважение ветеранам", - сказал журналистам Виктор Каранкевич.

"Наш долг - окружить их вниманием и заботой. Не менее важно для них общение, особенно с молодежью, возможность поделиться воспоминаниями, дать советы, наставления. В этом преемственность поколений, залог того, что наша молодежь сохранит память о Великой Победе, будет ценить мир, беречь свою землю и гордиться Родиной", - добавил министр.

Организации системы Министерства энергетики традиционно принимают участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, поздравляют ветеранов, возлагают цветы к памятникам и обелискам погибшим в Великой Отечественной войне, рассказал руководитель Минэнерго. "Подвиг советских солдат в войне - наша гордость, пример для подражания, на котором будут воспитываться еще многие поколения", - подчеркнул он.

В этот же день Виктор Каранкевич принял участие в акции "Беларусь помнит. Помнит каждого", во время которой совместно с руководством ГПО "Белэнерго", ГПО "Белтопгаз" и Госэнергогазнадзора возложил цветы на Военном кладбище в Минске.-0-