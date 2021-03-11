Кардинальных изменений в деятельности Следственного комитета не будет - Дмитрий Гора

11 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. Кардинальных ломок в деятельности Следственного комитета не будет. Это отметил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Дмитрий Гора, который сегодня назначен председателем Следственного комитета.

"Следственный комитет образован сравнительно не так давно. Поэтому что-то добавлять, улучшать в его работе можно, но кардинально менять не надо, - сказал новый руководитель ведомства. - Можно улучшать, не ломая кардинальных принципов и основ организации работы".

Дмитрий Гора пояснил, что хорошо знаком со следственной работой, а также работниками, руководителями СК. "Думаю, что нетрудно будет сориентироваться и принять меры, чтобы что-то усилить и сделать более прогрессивным. Есть особенности следствия. В нынешней ситуации нужно добиваться единообразия, единого подхода, чтобы быстро и четко выполнять задачи, которые стоят перед комитетом", - сказал он.

До этого Дмитрий Гора работал заместителем генерального прокурора.-0-