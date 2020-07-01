Карлюкевич: День Независимости 3 июля консолидирует белорусское общество

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. День Независимости 3 июля консолидирует белорусское общество, выступает своеобразным фундаментом будущего. Такое мнение во время очередного заседания проекта БИСИ и БЕЛТА "Экспертная среда" - "День Независимости Республики Беларусь: Нарратив Победы" высказал главный редактор журнала "Беларуская думка" Александр Карлюкевич.

Он отметил, что не умаляет значимости других героических дат и событий белорусской истории, но именно 3 июля является консолидирующей датой. "Сегодня это особенно важно и в связи с политической ситуацией, когда есть отдельные попытки дестабилизации, разделения общества через использование иностранных политических сил", - считает главный редактор "Беларускай думкі".

Александр Карлюкевич добавил, что День Независимости ассоциируется не только с освобождением столицы от немецко-фашистских захватчиков, но и со становлением, фундаментом будущего независимого суверенного государства. Эту мысль поддержал и развил аналитик Белорусского института стратегических исследований кандидат исторических наук Валентин Стариченок. "Победа освободила народ и дала ему право на дальнейшее развитие в рамках советской республики. Если бы не было этой Победы, не было бы и белорусского народа, а Третий рейх обустроил бы эту территорию под свои нужды", - констатировал он.-0-

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