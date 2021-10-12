Карпенко: для поступающих в 2022 году пока ничего существенно не изменится

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для поступающих в 2022 году пока ничего существенно не изменится. Об этом рассказал журналистам министр образования Игорь Карпенко после совещания у главы государства, где обсуждались вопросы новой редакции Кодекса об образовании и правил приема в вузы и ссузы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для тех, кто будет поступать в 2022 году, пока ничего существенно не изменится. Может быть, за исключением расширения целевого набора. Возможно, будут некоторые льготы (в зависимости, как будет принят нормативный акт) расширены для участников олимпиад", - заявил министр.

Как сообщалось БЕЛТА, новая редакция Кодекса об образовании и правила приема в вузы и ссузы по итогам совещания у главы государства концептуально поддержаны. "Нам поручено в профильной комиссии в рамках рабочей группы еще раз посмотреть на кодекс при подготовке ко второму чтению. Есть некоторые технические правки, которые в ближайшее время мы отрегулируем. А в целом кодекс готов к рассмотрению. Правила приема фактически сегодня уже согласованы со всеми заинтересованными. И в ближайшее время будут внесены главе государства в виде соответствующего указа на подписание", - сказал Игорь Карпенко.-0-