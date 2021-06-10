Карпенко: экзамен по истории Беларуси может стать обязательным при поступлении в вузы

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экзамен по истории Беларуси может стать обязательным при поступлении в вузы. Об этом сообщил во время парламентских слушаний "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования" министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Учитывая важность исторических знаний в формировании мировоззрения подрастающего поколения, Министерство образования инициирует включение экзамена по истории Беларуси как обязательного при поступлении в учреждения высшего образования", - сказал Игорь Карпенко.

Министр отметил, что с нового учебного года в 5-6 классах учреждений общего среднего образования будут организованы факультативные занятия "Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма". "В настоящее время разрабатывается учебно-методический комплекс по данному курсу, содержание которого направлено на побуждение учащихся к духовному саморазвитию и нравственному самосовершенствованию, осознанию себя гражданином и патриотом своей страны", - рассказал он.

В 2020 году обновлено и переиздано учебное пособие "Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)", которое в комплексе с музейной и экскурсионной работой значительно расширило содержательные возможности уроков истории в изучении школьниками партизанской и подпольной деятельности на оккупированных территориях, вклада белорусского народа в победу над фашизмом. Опросы, связанные с разъяснением сущности оккупационного режима, преступного характера оккупационной власти, коллаборационизм, политика геноцида нашли свое отражение в новом учебнике "История Беларуси. 11 класс".

На слушаниях обсуждаются состояние и перспективы развития национальной системы образования. В частности, взаимодействие организаций реального сектора экономики с учреждениями профессионального образования в подготовке квалифицированных кадров и организация опережающей подготовки кадров в колледжах, совершенствование образовательного процесса в учреждениях высшего образования с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможности дополнительного образования в продвижении и развитии навыков и умений одаренных детей и молодежи, роль молодежного движения в формировании гражданской ответственности обучающихся.

В слушаниях принимают участие депутаты и сенаторы, представители министерств и государственных комитетов, областных и Минского городского исполнительных комитетов, иных государственных органов, учреждений образования, предприятий и общественных объединений.-0-