Карпенко: главное в системе образования - развитие личностного потенциала

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное в системе образования - развитие личностного потенциала. Об этом сегодня заявил журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Недавно прошло Всебелорусское народное собрание, на котором был обозначен главный посыл для системы образования - развитие личностного потенциала. Это самое главное достояние и тот драйвер возможного развития нашей экономики, которая напрямую зависит от образования. Если мы сегодня выстроим систему образования под потребности экономики, подготовку соответствующих кадров, инновационный путь развития, цифровую экономику, то понятно, что человек сыграет ключевую, решающую роль для нас, для страны, которая не имеет больших природных запасов углеводородов. Это, конечно, очень важный фактор для экономического роста", - отметил министр образования Игорь Карпенко.

В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией и популяризацией дистанционного образования министерство образования начало разработку схемы данного способа. "Нам удалось сделать свою платформу "Единый информационно-образовательный ресурс", которая сейчас работает в тестовом режиме. Учитывали различный опыт других стран. Вариант, когда учитель читает лекции через интернет, не самый оптимальный, потому что сегодня есть жители, у которых нет необходимых гаджетов, у многих есть несколько детей. Возникает вопрос: как заниматься в онлайн-режиме? Мы создали платформу, которая работает вне зависимости от работы школы, поддерживается непосредственно нашим Национальным институтом образования и Главным информационно-аналитическим центром министерства образования, а наполняли ее учителя-практики. И работа над ней продолжается. Знания учащийся может получить без привязки к интернету, а роль учителя сводится к консультациям и аттестации", - рассказал Игорь Карпенко.

На сегодняшней коллегии Министерства образования будут подведены итоги и предыдущей. "Минувший год был непростой, пандемия сказывалась на организации образовательного процесса. На мой взгляд, система образования с этим справилась, потому что мы оптимально выстраивали схему взаимодействия с органами здравоохранения в решении эпидемиологических вопросов. Мы не пошли по пути ряда стран, которые закрывали школы и сегодня констатируют факт, что ухудшилось качество образования, а дети потеряли к нему доступ", - подчеркнул министр.

По его словам, дистанционное образование широко применяется в системе высшей школы. "Сегодня многие лекционные занятия проводятся исключительно в дистанционной форме. Мы также активно используем эту форму в обучении иностранных граждан, и надо отдать должное, что благодаря этому у нас не упал экспорт образовательных услуг, мы его даже перевыполнили. В прошлом году мы заработали $82 млн в системе образования, у нас обучались более 27 тыс. человек из 109 стран мира", - добавил министр.-0-