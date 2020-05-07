Карпенко: к учебному процессу нужно подходить осмысленно и творчески

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. К учебному процессу нужно подходить осмысленно и творчески, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко, посещая учебные заведения Березинского района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Министерство образования дает общий посыл и рекомендации об организации учебного процесса в учреждениях образования. Вместе с тем к учебному процессу нужно подходить осмысленно и творчески. И здесь каждый учитель сам знает, как его лучше организовать, - сказал Игорь Карпенко. - В сегодняшней ситуации, когда мы столкнулись с необходимостью организовать учебный процесс с использованием информационно-коммуникационных технологий, мы эту ситуацию спроецировали на перспективу для организации единой платформы, которую сейчас разрабатывает Национальный институт образования".

Министр особое внимание уделил общению педагогов с учениками и их родителями в социальных сетях и других средствах коммуникации. "Сегодня важно организовать конструктивный диалог между педагогами, учениками и их родителями, чтобы эти платформы использовать для дальнейшей организации учебного процесса", - отметил он.

Сегодня Игорь Карпенко во время эстафеты памяти "Беларусь помнит. Помним каждого" возложил в Березинском районе цветы к могиле воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. "Сегодня важна память о войне. Необходимо воспитывать поколение на примере героизма и подвига воинов-освободителей. В школах патриотическому воспитанию уделяется большое внимание", - добавил министр.-0-