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16 сентября 2021, 17:40

Карпенко: качество образования и подготовка кадров являются ключевыми позициями нацсистемы образования

Игорь Карпенко. Фото из архива
Игорь Карпенко. Фото из архива

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Качество образования и подготовка кадров - ключевые позиции национальной системы образования, заявил министр образования Игорь Карпенко во время встречи с педагогической общественностью Ляховичского района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"У нас сегодня есть уникальная возможность пообщаться, обсудить те актуальные вопросы, которые, на наш взгляд, есть в системе образования. Очень важно понимать общность целей, задач, которые нам предстоит решать и которые поднимались на республиканском педагогическом совете. Мы концептуально движемся вперед не революционными методами, а методом точечной отработки существующих проблем. На педсовете мы говорили о ключевых позициях - качестве образования и подготовке педагогических кадров. Эти позиции актуальны всегда: вчера, сегодня, завтра", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, система образования нацелена реализовывать все потребности личности, общества и государства. "Она выстроена таким образом, чтобы все имели равный доступ к качественному образованию независимо от того, где находится то или иное учебное заведение: в сельской местности, областном центре, Минске. И учитель по-прежнему играет наиважнейшую роль в подготовке этой личности к самостоятельной жизни и воспитанию таких качеств, как гражданин-патриот-семьянин. Поэтому сегодня большое внимание уделяется подготовке педагогических кадров, и созданные несколько лет назад педагогические классы полностью себя оправдали на практике. В профессию идут мотивированные, а не случайные люди", - отметил министр.

Игорь Карпенко напомнил, что в Беларуси подготовлена новая редакция Кодекса об образовании. "В целом педагогический совет его одобрил. Сейчас он проходит дополнительную экспертизу. Как ожидается, обновленный кодекс будет рассмотрен во втором чтении на осенней сессии Палаты представителей", - добавил он.-0-

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