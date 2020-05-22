Карпенко: каждый учитель персонально отвечает за аттестацию школьников

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый учитель персонально отвечает за аттестацию школьников, заявил министр образования Игорь Карпенко во время встречи с директорами учреждений образования Воложинского района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Есть нормативные документы, как аттестовывать школьников. У нас всегда учитель персонально отвечал за аттестацию школьников конкретного класса. Кто-то пришел на занятия, кто-то общается с учителем по интернету. И что изменила пандемия? Каждый учитель знает своих учеников и на что они способны, - сказал Игорь Карпенко. - У нас, к примеру, первые-вторые классы вообще не аттестовываются. В третьих и четвертых классах есть ряд предметов, по которым не идет аттестация".

Министр отметил, что сегодняшняя встреча - возможность пообщаться и поднять те вопросы, которые волнуют педагогов. Вместе с тем он особо подчеркнул, что школа выполняет возложенную на нее функцию, но это не исключает ответственности родителей за образование своего ребенка. "Нельзя воспринимать образование как некую услугу, которую мы оказываем с точки зрения рыночных механизмов. Учитель может выложиться и на 150%, но если ребенок не захочет приложить какие-то усилия, чтобы освоить материал, - ничего не произойдет. Учеба - это серьезный и ответственный труд. Нужно иметь силу воли, быть организованным, собранным. Да, школа должна создать условия, но не заменять родителей. Это сегодня важно донести до общества", - добавил Игорь Карпенко.-0-