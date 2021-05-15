Карпенко: компетенции молодого специалиста должны соответствовать требованиям заказчиков кадров

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компетенции молодого специалиста должны соответствовать требованиям заказчиков кадров, заявил министр образования Игорь Карпенко при общении с коллективом Витебского государственного технологического университета, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Компетенции молодого специалиста должны соответствовать требованиям заказчиков кадров. Для решения этой задачи разработана стратегия совершенствования Национальной системы квалификации. Во всех отраслях экономики и социальной сфере должны быть созданы секторальные советы, которые будут разрабатывать профессиональные стандарты. Исходя из профстандарта будут сформированы образовательный стандарт, учебный план и программа с участием самих заказчиков кадров", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, опыт такого взаимодействия уже есть. "Компания "МАЗ-Вейчай" построила и запустила в "Великом камне" завод по производству двигателей Евро-6. Предприятие находилось еще в стадии становления, а в автомеханическом колледже уже открылся специальный обучающий класс, где эти моторы есть в разрезе, в виртуальном виде и реальном состоянии, где представлены все технологические компоненты, детали, использующиеся при сборке и ремонте. Учащиеся на практике изучают все, что есть сейчас на заводе. И к моменту их выпуска из колледжа они будут обладать необходимыми профессиональными компетенциями. То есть одновременно с созданием предприятия началась прицельная подготовка кадров для него, с корректировкой образовательного процесса, чтобы молодой специалист пришел и сразу включился в работу, - отметил министр. - Национальная рамка квалификаций должна вывести нас на новый уровень качественного взаимодействия в подготовке кадров. И тезис "образование через всю жизнь" становится как никогда актуальным".

Игорь Карпенко напомнил, что в августе пройдет республиканский педсовет. На обсуждение в том числе будет вынесен Кодекс об образовании. "Он принят депутатами в первом чтении, и к августу уже будут видны подходы к его доработке ко второму чтению.

После педсовета работа над кодексом продолжится, и он будет рассмотрен на осенней сессии Палаты представителей. Мы также разработали концепцию развития системы образования до 2030 года. В ее основу легли концептуальные подходы, принятые на педсовете в 2017 году, соответственно учитывали новые тенденции и новые подходы, как мировые, так и отечественные, в системе образования. Это так называемая дорожная карта, на которую мы будем ориентироваться, развивая нашу систему и двигаясь дальше", - подчеркнул он.

Министр ознакомился с выставкой работ студентов и преподавателей факультета дизайна Витебского государственного технологического университета, лабораторией обувного производства, Центром аддитивных технологий, лабораториями кафедры технологии текстильных материалов. Университет готовит профессиональных специалистов по профилю легкой и текстильной промышленности.-0-