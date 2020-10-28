Карпенко: мы продолжим оснащать школы современной техникой и оборудованием

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы продолжим оснащать школы Беларуси современной техникой и оборудованием, заявил министр образования Игорь Карпенко во время посещения учреждений образования Ивацевичского района Брестской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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"Общеизвестно, что основы будущей взрослой жизни человека закладываются в детском и юношеском возрасте. И к работе школ у нас также сохранится самое пристальное внимание, - сказал Игорь Карпенко. - Для создания современной информационно-образовательной среды в учреждениях общего среднего образования, учитывающей особенности и потребности развития каждого учащегося, мы оснащаем и будем оснащать наши школы современной техникой, оборудованием, наглядными пособиями. Это требуется для того, чтобы оживить урок, помочь учителю сделать его не только информационным, но и интересным для каждого ученика".

Встречаясь с педагогами Ивацевичского района, министр затронул самые актуальные вопросы развития отрасли - от финансирования до воспитательного процесса в учреждениях образования. Игорь Карпенко в очередной раз подчеркнул: "Система образования - это не бизнес-среда, а институт социализации молодежи, обеспечивающий не только обучение, но и воспитание личности, формирующий ее мировоззрение и широкую эрудицию. Поэтому мы рассматриваем воспитательную работу как важнейшую неотъемлемую часть образовательного процесса".

Во время встречи также обсуждены вопросы профориентационной работы в школах, введения нового механизма итоговой аттестации выпускников, системы поиска и поддержки талантливых учащихся и молодежи. -0-