Карпенко: необходимо активизировать работу с научной молодежью

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо активизировать работу в университетской среде с научной молодежью, заявил министр образования Игорь Карпенко во время встречи с членами Совета молодых ученых учреждений высшего образования на базе Полесского государственного университета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре ведомства.

Ежегодно во время Дня белорусской науки Министерство образования проводит встречи с представителями университетской научной молодежи, чтобы обсудить произошедшие за год изменения, а также рассмотреть вопросы, которые волнуют молодых ученых. В этом году принято решение о создании Совета молодых ученых при Министерстве образования. В университетах уже функционируют советы молодых ученых, многие из тех, кто присутствовал на встрече, являются их членами. Вместе с тем, для обсуждения проблем, которые волнуют молодых ученых, нужна постоянно действующая площадка для более активного обмена мнениями.

"Если студенты вовлекаются в научно-исследовательскую работу, участвуя в студенческих научных структурных подразделениях и обществах, то магистранты и аспиранты уже делают осознанный выбор в отношении осуществления научной деятельности, - сказал Игорь Карпенко. - Важно решить поставленную научную задачу, реализовать свой творческий научный потенциал, защитив диссертации и получив степень кандидата наук, повысив свою квалификацию. Молодые ученые, получившие диплом исследователя, имеют свою точку зрения в профессиональной области, получают удовлетворение от самого процесса работы в научной сфере. Вместе с тем важно на пути подготовки диссертации поддержать интерес к науке среди молодых научных и педагогических работников, помочь им завершить подготовку квалификационной работы к защите, создать условия для научной работы с обучающимися".

Совет молодых ученых при Министерстве образования - это консультативно-совещательный орган для выработки рекомендаций и предложений по совершенствованию государственной поддержки и улучшению созданных в университетах условий для реализации потенциала молодежи, достижения ей успехов и признания в научной сфере. Участники установочного заседания обсудили положение о Совете молодых ученых, а также необходимость активизировать работу в университетской среде с молодежью. Отдельный вопрос - популяризация исследований и разработок среди учащихся. "Культивирование интереса к активному получению новых знаний, к технике и технологиям позволит вырастить будущих абитуриентов университетов с ответственным отношением к своему профессиональному развитию и в результате повысит эффективность высшей школы", - отметил министр.-0-