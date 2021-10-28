Карпенко: нужен нормативный акт для закрепления стандарта безопасности в учреждениях образования

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо разработать и утвердить в форме нормативного правового акта критерии и основания для установки тех или иных систем безопасности в учреждениях образования различного типа. Такое предложение озвучил министр образования Игорь Карпенко на заседании Мингорисполкома по соответствующей теме с участием премьер-министра Романа Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Давайте сделаем нормативный правовой акт, которым будем определять, что положено сделать в том или ином учреждении образования. Понятно, что нужно учитывать специфику учреждения, наполняемость, где оно находится", - предложил Игорь Карпенко. По его мнению, инициатором такого документа должно быть МВД, а Министерство образования готово подключиться.

"Нам нужно рационально распределять средства, которые у нас есть", - аргументировал министр. Для этого, по его мнению, нужен стандарт минимальных, но обязательных к исполнению мер - критерии и основания для необходимости установки тех или иных систем безопасности. "Потому что сегодня все это носит рекомендательный характер", - заключил он.

Вместе с тем есть обязательный минимальный стандарт мер и систем безопасности, который закладывается уже при проектировании и строительстве новых объектов, реконструкции старых. Это установка системы видеонаблюдения, системы автоматической пожарной сигнализации, турникетов, ограждений территории. Поэтому предложение о нормативном акте, скорее, должно касаться уже существующих объектов.

Как отметил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, есть много зданий и сооружений, к которым нужно подходить индивидуально, чтобы обеспечить и поддерживать необходимый уровень безопасности. Кстати, именно поэтому возникли проблемы с установкой турникетов в 21 учреждении образования Минска. По каждому принимаются решения, которые стандартными не назовешь.-0-