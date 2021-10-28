Головченко о вузах со слабой системой контроля: не понятно, о чем думают руководители учреждений

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если руководители учебных заведений не осознают в полной мере важность комплексных мер безопасности и ответственного подхода к их обеспечению, никакие турникеты и камеры не предотвратят беды. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на заседании Мингорисполкома по теме обеспечения безопасности в учебных учреждениях столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

Как доложил первый заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома - начальник милиции общественной безопасности Игорь Подвойский, правоохранители провели мониторинг систем входного контроля в учреждениях образования Минска, прежде всего в вузах и ссузах. Примечательно, что даже в тех из них, где установлены турникеты, работают видеокамеры, сотрудникам органов (не в форме) удавалось беспрепятственно не только попадать внутрь учреждений, но и проносить с собой муляжи огнестрельного оружия. В 38 зданиях вузов были сделаны такие попытки, в 32 из них предметы были пронесены беспрепятственно. В том числе на 13 объектов - макеты огнестрельного оружия.

Роман Головченко поинтересовался, каким было реагирование со стороны руководства учреждений, которым вынесены предписания. Формальные ответы милиция получила, но чтобы убедиться, приняты ли реальные меры, нужно провести повторно масштабный мониторинг, считает премьер-министр. И он напомнил руководителям учреждений, что безопасность - это прежде всего их зона ответственности.

Роман Головченко

"Можно хоть сто камер установить и турникетов, но пока не выработан алгоритм, натренирован персонал, эффекта не будет, - подчеркнул Роман Головченко. - Поэтому по вузам и ссузам, которые в наибольшей группе риска, надо повторно отработать. Если после подобных фактов не будет наведен порядок - тогда извините... Этого никто не поймет".

Он обратил внимание, что мы не можем знать, есть ли среди нас человек, у которого в голове созрели мысли о совершении насильственного акта. И не знаем, что послужит триггером для таких действий.

"Поэтому то, как относятся к этому в вузах, вызывает, мягко говоря, недоумение", - заключил премьер-министр.-0-

Фото Оксаны Манчук