Карпенко о фейках в деструктивных Telegram-каналах: надо доверять проверенным источникам информации

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надо доверять проверенным источникам информации. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

Накануне вечером ряд деструктивных Telegram-каналов распространили информацию о том, что членами комиссий по референдуму подготовлены для вброса бюллетени для голосования. На распространенных в сети фотографиях отчетливо видно, что копии бюллетеня напечатаны на обычных белых листах А4. Вместе с тем настоящий бюллетень имеет определенные уровни защиты и его подделка невозможна: оборотная сторона окрашена и имеет защитные надписи, уточнили в ЦИК.

"Уже давно все должны понять, что надо доверять проверенным источникам информации, а не воспринимать все, что есть в интернете, за буквальность, - сказал Игорь Карпенко. - Я бы призвал белорусов приходить на участки, получить свой бюллетень и выразить свою волю".-0-