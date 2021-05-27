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27 мая 2021, 18:05

Карпенко: перед выпускниками открыты все дороги и только от их выбора будет зависеть будущее

Участники праздника
Участники праздника

27 мая, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Перед выпускниками открыты все дороги, и только от их выбора будет зависеть их будущее. Об этом сказал министр образования Игорь Карпенко во время республиканского праздника "Последний звонок - 2021", который проходит сегодня в Бобруйске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Республиканский последний звонок помогает создать молодежи праздничное настроение. Сегодня важный день в их жизни: перед ними открыты все дороги, от них зависит, кем они станут, как будут жить и работать на благо нашей Родины, - сказал Игорь Карпенко. - Я уверен, дети из-за пандемии истосковались по реальному и живому общению. Последний раз такой праздник проходил в Орше два года назад, а в прошлом году в наши планы вмешалась пандемия".

Министр образования поделился воспоминаниями о своем последнем звонке. "У меня в этом году 40 лет выпуска из школы, мы собирались в день встречи выпускников в феврале. Мечтал поступить на исторический факультет в педагогический институт. Правда, первый год моя мечта не сбылась. В итоге все равно занялся своей любимой педагогической деятельностью, поработал в сельской школе, потом была армия и лишь затем поступил на исторический факультет. Надо сказать, что мечты, которые задумываешь в период выпуска из школы, всегда сбываются. Пусть и нашим выпускникам повезет".

Сегодня в Бобруйске собралось около 2 тыс. выпускников со всей Беларуси. Это лучшие учащиеся 11-х классов учреждений общего среднего образования Минска, Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской областей.

Игорь Карпенко поприветствовал участников масштабного праздника и зачитал выпускникам приветственное слово от Александра Лукашенко. К поздравлениям присоединился председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев. "Сегодня для всех вас важный день - вы начинаете новый этап уже взрослой жизни, - отметил он. - Молодежь - это наше будущее. Помните и любите свою малую родину, цените и берегите нашу страну. И пусть у вас все получится".

Как поделилась выпускница Анна Жимань из Пинска, не каждому выпускнику выпадает возможность попасть на такой большой праздник. "Мне посчастливилось быть в числе его участников. Я завсегдатай городских олимпиад по разным предметам. Хочу поступать с Белорусский государственный экономический университет и в будущем стать экономистом-логистом. Выбор связан с моим интересом к математике и иностранному языку, - поделилась выпускница. - Сегодня одно из первых событий взрослой жизни. С нарядом определялась недолго, больше настраивалась морально. Мне здесь очень нравится".

Могилевчанка Лолита Якутина отметила, что такой республиканский праздник - отличная возможность встретиться с друзьями. "Когда я узнала, какой формат праздника нас ждет, немного испугалась. Он такой масштабный. Но потом приехала сюда и облегченно выдохнула. Увидела много знакомых, с которыми пересекались на олимпиадах по русскому языку и литературе, познакомилась с ребятами из других регионов. Все классные, дружелюбные, - рассказала Лолита Якутина. - Школьные годы легкими не назову, наверное, так у каждого ученика. Много нужно было учить, открывать для себя нового. Это самое лучшее время, потому что мы молоды, у нас еще все впереди. Я уже решила, кем хочу стать, - журналистом. Буду поступать в БГУ. Мне нравится писать, люблю общение и активную жизнь - не вижу себя в чем-то другом".

Выпускник Владислав Юхневич из Гродненской области поделился, что за высокими достижениями школьников всегда стоит огромный труд учителей. "Хочу поблагодарить учителей, которые помогали мне все 11 школьных лет. Их работа сделала меня тем, кем я сейчас являюсь. Я очень горжусь, что сейчас здесь, ведь это значит, что наши труды не остались незамеченными", - поделился школьник.

Во время праздника ребята возложили цветы и почтили минутой молчания память погибших во время Великой Отечественной войны у мемориала на площади Победы. После этого они стали участниками торжественной линейки, где лучшие учащиеся получили награды. Продолжился праздник дискотекой, финальным аккордом которой станет большой праздничный салют.-0-

Фото Олега Фойницкого

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