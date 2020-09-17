Карпенко: проведение WorldSkills Belarus в "Великом камне" символично

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение IV Республиканского конкурса профессионального мастерства по международным стандартам WorldSkills Belarus 2020 на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" очень символично, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко во время посещения конкурсных площадок, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Конкурс уже стал традиционным. Но то, что он проводится на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", считаю очень важным. Здесь сосредоточены современные инновационные производства. Конкурс показывает, что образование должно быть ближе к инновационным площадкам", - сказал Игорь Карпенко.

Министр отметил, что ни одно суперсовременное производство не может обойтись без профессиональных кадров. "Проведение WorldSkills Belarus на территории этой площадки - первая ступенька к тому, что здесь должна появиться и образовательная инфраструктура, где будут готовить кадры, в том числе для этих инновационных производств. Мы ведем серьезные переговоры с Министерством образования Китая, другими заинтересованными о создании на территории "Великого камня" филиала одного из китайских вузов, где смогут учиться и наши студенты", - рассказал он.

По словам Игоря Карпенко, конкурс профессионального мастерства, в котором участвуют молодые профессионалы - учащиеся профессионально-технических и средних специальных учебных заведений, в очередной раз демонстрирует, что в нашей стране есть мощнейший человеческий потенциал, система подготовки кадров и взаимодействие с заказчиками кадров. "И мы видим перспективы развития этого направления, востребованность кадров на рынке труда. В этом году около 330 конкурсантов демонстрируют свое мастерство по 47 компетенциям. А начинали мы когда-то с 150 человек, так что прирастаем с каждым годом. Кроме того, проводятся соревнования для юниоров 10-17 лет", - обратил внимание министр.

IV Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2020 завершится 18 сентября. В преддверии проводились отборы на уровне учебных заведений, региональные чемпионаты. В итоге для участия в национальном этапе сформированы команды от каждой области. Конкурсанты демонстрируют свое мастерство в области строительных, производственных, инженерных, информационных и коммуникационных технологий, транспорта и логистики, социальных и персональных услуг, творческих профессий и моды. На полях республиканского соревнования проходит конкурс по основам профессиональной подготовки среди школьников Junior Skills.-0-

Фото Сергея Шелега