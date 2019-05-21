Карпенко: школьники должны активно и с пользой провести летние каникулы

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьники должны активно и с пользой провести летние каникулы, отметил на встрече с журналистами министр образования Игорь Карпенко перед открытием Национального детского форума "Сотрудничество во имя будущего" в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я убежден, что любые каникулы должны быть активными, молодые люди должны провести их с пользой для себя в первую очередь. Эта активность должна быть направлена на их личностное развитие, расширение эрудиции, кругозора. Отсюда наши профильные лагеря и смены. Кто-то в период оздоровления углубленно изучает предметы в игровых формах, кто-то проводит профильные смены, связанные с культурой и спортом. Для старшеклассников организованы лагеря труда и отдыха, где они могут приобщиться к общественно полезному труду. Все это очень важно с точки зрения становления их как настоящих граждан, людей, которые завтра возьмут бразды правления нашей страной, будут двигать ее вперед, создавать экономику будущего, развивать общественную, социальную сферу", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, Национальный детский форум - площадка, где ребята могут высказать свои мнения и позиции, обсудить насущные проблемы, обменяться опытом. Традиционно школьники задают вопросы, начиная от возможности трудоустройства летом, заканчивая вступительной кампанией, например, будут ли какие-то изменения. Форум дает возможность прямого диалога представителей органов власти со школьниками, отметил министр.

Национальный детский форум будет проходить в Минске два дня. Он собрал около 120 человек. Это члены Республиканского координационного совета молодежных парламентов, лидеры районных, городских молодежных парламентов, органов ученического самоуправления, члены детской палаты БРПО, активисты БРСМ и других общественных объединений, молодые журналисты.

Участников ожидает насыщенная программа. В частности, запланирована работа на интерактивных площадках по организации волонтерского движения и ученического самоуправления, по использованию PR-технологий и проектной деятельности, а также развитию молодежного парламентаризма, участие в открытом диалоге "Молодежь. Сотрудничество. Партнерство", активный тренинг командообразования и личностного роста, исторический квиз "Обелиски великого подвига", посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Итогом проведения мероприятий станет принятие резолюции форума.-0-